El conseller de Interior replica a Junqueras que saltarse la legalidad no lleva a ninguna parte

El secretario general de UDC y conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha replicado al líder de ERC, Oriol Junqueras, que "saltarse la legalidad no nos lleva a ninguna parte", ya que "la legalidad también aporta legitimidad al proceso".

En una entrevista al canal 3/24, Espadaler se ha desmarcado así de las declaraciones que ha hecho Junqueras al diario ‘El Mundo’, al que ha asegurado que "ha llegado el momento de saltarse la legalidad española para crear la nuestra propia" y que "ha llegado la hora de prescindir de la legitimidad española para crear la nuestra".

Espadaler ha comentado que entiende y respeta la postura de ERC, pero a continuación ha recordado que esta apelación "no está en la base de nuestro acuerdo parlamentario", y ha añadido que la base del acuerdo es "anclarla en la legalidad". "Saltarse la legalidad no nos lleva a ninguna parte y partidos de gobierno como CiU no es un consejo que podamos dar", ha añadido Espadaler, que se ha preguntado: "¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son las legalidades saltables y cuáles no?

La legalidad también aporta legitimidad al proceso y sobre todo le da la potencia a nivel internacional". Al mismo tiempo, Espadaler ha reclamado "por el bien del proceso" que el liderazgo del camino que debe llevar hasta la consulta siga en manos del presidente catalán, Artur Mas. Por ello, ha pedido que los partidos se pongan "al lado" de Mas y no que el president esté "en manos" de las formaciones políticas, con el fin de que esta unidad culmine en "hacer las cosas bien hechas".

En cuanto a la citación a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, para que declare mañana ante la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal, ha pedido que se llegue "hasta el final" en este caso, para "dar tranquilidad y restituir todo lo que se debe restituir", si bien ha evitado decir si debe ser o no encarcelado.