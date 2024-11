Una concejala del PP en Aldaia deja el partido por el "abandono" de Mazón: "Ahora están centrados en el PSOE y aquí como si no hubiera pasado nada"

Una concejala del PP en el Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), Paula García, ha comunicado recientemente su baja del partido a consecuencia de la "pésima gestión" de la catástrofe de la DANAy el "abandono" del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, así como de las otras Administraciones. "Esta decisión es porque me parece incoherente estar criticando al partido desde dentro cuando aquí no ha venido nadie, prácticamente", ha denunciado la edil en una conversación con laSexta.

En Aldaia, una de las localidades más afectadas por la gota fría del pasado 29 de octubre, ha sostenido, "no se han notado las decisiones que se han tomado". Con ello, denuncia la inacción de Mazón, pero también la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por no forzar su dimisión. Asimismo, ha sostenido que "ha pedido la dimisión desde arriba hasta abajo": "Desde (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez, Mazón y su equipo, hasta Guillermo Luján, nuestro alcalde". "¿Qué ha hecho? Aquí no ha venido", ha cargado especialmente contra el president.

Paula García ha denunciado que su decisión es también por el "abandono por parte de las tres Administraciones". "Se ha hecho el revuelo con Mazón, pero Sánchez no ha mandado los militares hasta el domingo 2 de noviembre, a Paiporta llegaron al día siguiente", ha explicado, incidiendo en que los han mandado "sin una coordinación": "Yo veía a los militares perdidos sin saber qué hacer".

La edil ha sostenido que, "quitando el presidente de la Diputación", no se han presentado los altos cargos. "Vinieron consellers y tal, pero que vengas y que lo que esté limpio sea gracias a los vecinos... No me sirve de nada, si las calles están iguales", ha subrayado. García dice que "no se siente representada por el PP".

Estará en el Grupo de No Adscritos

García ha asegurado que ella habló con su portavoz cuando ya tenía "la decisión tomada" y su baja se hará oficial en el próximo pleno convocado para este martes 26 de noviembre. "Estaré en el Grupo de No Adscritos (del Ayuntamiento) hasta que vea que las calles, los negocios y las viviendas estén arregladas. No sé si antes de elecciones o después, pero dejaré el cargo", ha detallado.

En cuanto a cómo lo ha hecho Génova, ha tirado de símil con lo que ocurriría en una empresa privada. "Si hacemos el símil como si fuera una empresa privada, cuando el trabajador no hace su trabajo, los de arriba le tienen que dar un toque de atención para que la empresa funcione. Desde arriba arriba no se está dando ese toque para que la empresa funcione, que no se está haciendo nada", ha manifestado, recordando que "el jefe de Mazón es Feijóo".

Por último, ha zanjado recordando cómo el PP se está centrando en las polémicas de los socialistas para diluir sus responsabilidades de la trágica DANA, que ha dejado 220 muertos en Valencia. "Están centrados en el tema del PSOE y todo esto y aquí en Valencia como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos volviendo a la normalidad y no. Seguimos limpiando casas, calles y los coches siguen aquí en las calles porque las grúas no vienen. No hay normalidad", ha criticado.

Reacción desde el PP

El síndic del PPCV en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado no "compartir" la posición de la concejala del PP de Aldaia. "No la comparto pero sí la respeto", ha sostenido Pérez Llorca, en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, donde ha afirmado que él, como militante del partido que sigue "activo", siempre respeta "cualquier opinión" de cualquier integrante de la formación.

Sin embargo, ha matizado que hoy ha leído "alguna declaración" de esta edil en la que "no arremetía" solo contra la Generalitat, sino también contra otras instituciones" como el Ayuntamiento de Aldaia --gobernado por el PSPV-- o el Gobierno de España. En cualquier caso, ha reiterado que no comparte la opinión de la concejala, pero sí que la "respeta".