Los contagios por coronavirus siguen al alza en España. Tanto es así que algunas comunidades y ciudades autónomas se plantean ya volver a un confinamiento domiciliario para frenar la segunda ola de la pandemia.

Es el caso de Melilla, cuyo presidente, Eduardo de Castro, anunciaba este fin de semana que ha pedido al Gobierno "que se valore un confinamiento domiciliario" en la ciudad autónoma, que se encuentra "al límite del colapso".

"Hay que pensar en restricciones que, aunque dolorosas, son necesarias para salvar vidas", aseveraba a través de Twitter, donde asimismo se hacía eco de las declaraciones de Rafael Bengoa, exdirectivo de la OMS, que ha calificado un nuevo confinamiento individual como "inevitable".

La ciudad autónoma de Melilla informaba este domingo de 103 nuevos positivos y tres muertes más por coronavirus, con lo que el número de pacientes con COVID-19 activo asciende allí a 1.706 personas, 48 de ellas en el hospital y ocho de ellas en la UCI.

Según los últimos datos de la pandemia publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al pasado viernes, Melilla tiene la mayor incidencia acumulada de toda España, con 1276,49 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Asturias trabaja en nuevas medidas

Asturias, por su parte, confirmaba este domingo 282 nuevos casos de COVID-19 y 10 defunciones a consecuencia de la pandemia. El Gobierno del Principado ha advertido de que la situación es "crítica" y que la presión asistencial en algunos hospitales exige "poner en marcha nuevas medidas de contención".

Ante esta situación, las autoridades sanitarias autonómicas "están trabajando en la definición de nuevas decisiones que serán consensuadas con el Ministerio de Sanidad". Medidas, precisa el Ejecutivo asturiano, encaminadas a "intensificar la disminución de la movilidad y de la interacción personal".

En este sentido, el consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández, recomendaba este viernes a la ciudadanía que aumentase "los periodos de confinamiento domiciliario" para limitar la actividad social y reducir la movilidad entre las distintas zonas de la comunidad "a no ser que sea estrictamente necesario por motivos familiares o laborales".

Cataluña lo descarta "por ahora"

Mientras, Cataluña ha vivido ya su primer fin de semana de confinamiento municipal. El Govern anunció el viernes el cierre de toda comunidad durante 15 días y confinamientos perimetrales de sus municipios los fines de semana.

Este lunes, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha descartado "por ahora" un confinamiento domiciliario, según ha indicado en una entrevista en 'Ràdio 4'.

No obstante, el pasado viernes el secretario general de Salut, Marc Ramentol, no descartaba pedirlo si los datos no mejoran con estas medidas, aunque matizó que, en todo caso, sería "la última alternativa".

El viernes, Cataluña no descartaba el confinamiento si las medidas no son suficientes

"Si vemos que en los próximos días las medidas no son suficientes, tendremos que pedir al Gobierno español que se plantee esta posibilidad", advirtió, precisando que ese posible confinamiento no tendría por qué ser igual que el de marzo y que, "si llegara el caso", se podría pedir pero con las escuelas abiertas.

Precisamente, Cataluña vivió el pasado viernes un nuevo récord de casos positivos en toda la pandemia: 6.212 nuevos contagios. Además, informó de 16 fallecidos más por coronavirus.

Castilla y León espera poder evitarlo

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confiaba este viernes en que las actuales restricciones -como el toque de queda y el confinamiento perimetral de la región- permitan evitar un confinamiento domiciliario en la región. "Tenemos la oportunidad de evitar otras más duras", incidió.

Preguntado sobre un posible confinamiento domiciliario en sendas entrevistas este fin de semana en 'El Norte de Castilla' y 'Diario de Burgos', Fernández Mañueco ha precisado que, en todo caso, "nunca sería" como en marzo, "de manera abrupta".

"En marzo, de manera abrupta, se confinó y se metió a todo el mundo en casa. Se cerró. Es más, durante unos días se cerró totalmente la economía. Y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es dar pasos de manera progresiva. Vamos introduciendo restricciones y el toque de queda, en sí mismo, es un camino hacia ese paso", explicó.

Valladolid, preparada para un hipotético confinamiento domiciliario

"Esperamos que el toque de queda pare la curva. Si no lo hace, tendremos que seguir tomando medidas", advirtió el líder del Ejecutivo regional.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que su Ayuntamiento lleva "meses trabajando" parar preparar las estructuras y servicios públicos para afrontar un nuevo confinamiento domiciliario, aunque ha mostrado su esperanza en que "no se dé" esa situación. La región notificó ayer, domingo, 1.556 nuevos casos de COVID-19.

Marín anticipa "decisiones mucho más duras" en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este domingo la "preocupación" del Ejecutivo autonómico por la evolución de la pandemia. "Mucho me temo que si sigue este ritmo de evolución, habrá que tomar decisiones mucho más duras y es mejor ahora", ha advertido, en entrevista con 'Onda Cero'.

"La verdad es que miramos con preocupación al futuro", ha lamentado el dirigente de Ciudadanos, que ha citado la situación de países como Reino Unido, que decretaba el confinamiento este mismo sábado.

No descartaría ningún escenario"

Este lunes, Marín se ha pronunciado en idéntico sentido en 'TVE'. "Si sigue este número de contagios, de positivos y esta presión sanitaria yo no descartaría ningún escenario", ha apuntado.

"El confinamiento ya lo sufrimos en el mes de marzo y si tuviera que volver en algún momento siempre va a ser con ese criterio de los expertos", ha agregado, citando los ejemplos de Francia, Alemania o Portugal. "Creo que España va por ese camino y me temo que en los próximos días esas decisiones pueden llegar", ha aseverado.

Andalucía, que la semana pasada decretó el cierre perimetral de la región y de 450 de sus municipios, confirmaba este domingo 5.243 nuevos contagios: allí, 2.611 pacientes con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales, 359 de ellos en las UCI.

Urkullu evita pronunciarse sobre otro confinamiento en Euskadi

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha evitado pronunciarse este lunes sobre un nuevo confinamiento porque "va a sonar como una alarma y como que ya nos vamos a tener que confinar".

"Estamos analizando todas las vías posibles", ha advertido, no obstante, en una entrevista en 'Radio Euskadi', en la que ha alertado de que un nuevo confinamiento domiciliario "tendría una incidencia" en la economía y "supondría la necesidad de replantear el ejercicio presupuestario".

Sin embargo, el presidente de Euskadi ha señalado que se analizan otras medidas, entre las que ha citado "el cese de actividades económicas no esenciales a una hora determinada" o "la limitación a diario a una hora más adelantada". En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de evaluar primero los efectos de las últimas medidas antes de establecer nuevas restricciones.

Los últimos datos proporcionados por el Gobierno Vasco el pasado viernes informaban de 1.325 nuevos casos y una tasa de incidencia acumulada de 629,75 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.