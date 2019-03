Comparan el aborto con la violencia machista y avisan: "El Gobierno debe ser fiel a su electorado"

Un cartel gigante para recordar a Gallardón su compromiso "con la vida". Derecho a Vivir ha presentado su campaña contra el aborto con un mensaje directo al Gobierno. “El Gobierno tiene que ser fiel a su electorado, porque de lo contrario, quizás, esto le pueda pasar factura”, explicaba Gador Joya, portavoz de ‘Derecho a vivir’.

Dicen que derogar la actual ley sería ejemplo de progresismo en toda Europa, y en un vídeo la comparan con la esclavitud o el nazismo. Afirman también que es comparable a la violencia machista. “Siempre ha habido hombres que desgraciadamente han maltratado a las mujeres y los seguirá habiendo, pero no por eso vamos a hacer una ley que permita al hombre maltratar un poquito a la mujer”, opina Gador Joya.

A esta presión parece sumarse también la Iglesia. Los organizadores de la campaña europea en contra de la manipulación de embriones 'ONE OF US' aseguran que la conferencia Episcopal se ha encargado de pedir a los obispos que apoyen su recogida de firmas.

“Con esta iniciativa se da un paso más, y es que con fondos públicos no se financie la manipulación de embriones, por tanto esto es una forma de decirle a Gallardón que hay un compromiso que hay muchos europeos que están en contra de la situación legal actual”, revela María Castro, portavoz de 'ONE OF US'.

Todo esto, en el momento más delicado de la ley de Gallardón, porque ayer el propio presidente del Gobierno reconoció el debate interno que ha provocado.

Hoy Gallardón ha preferido no responder a ninguna pregunta. Pero desde su ministerio aseguran que cuando dijo que estaría lista muy pronto, sabía lo que decía. Y que si se retrasa, como ocurre con toda reforma, será decisión del Gobierno.

Para los colectivos de mujeres, esta división desvela fracaso. El día 21, día en que Gallardón responderá en el Senado sobre el aborto, decidirán si convocan movilizaciones en contra.