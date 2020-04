El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el sábado dos de mayo será el primer día en el que se permitirá salir a hacer deporte y pasear, aunque habrá que hacerlo con precauciones.

Sánchez ha querido aclarar que no podremos hacer deporte como lo hacíamos antes. "Como lo hacíamos antes, no. Si queremos hace deporte, si antes corríamos con un grupo de amigos, lo tendremos que hacer solos. Si queremos coger la bicicleta, la tendremos que coger solos", avisó.

Por tanto, el líder del Ejecutivo quiso dejar clara la restricción que obliga a hacer deporte individualmente. Lo que no especificó es si habrá franjas horarias para salir a hacer ejercicio o si habrá una distancia máxima para alejarse de casa. No obstante, sí dejó claro que la fecha no se retrasará.

Para conocer los detalles, habrá que esperar, porque Sanidad se plantea fijar horarios para las salidas a la calle. Fuentes de Moncloa confirman a laSexta que esta posibilidad está sobre la mesa tras la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada el lunes, aunque no hay nada definido aún.

La idea, según apuntan estas mismas fuentes, es establecer horarios para que no coincidan a la vez en la calle niños -que desde el domingo pueden salir una hora al día-, personas mayores y runners a partir del sábado.

La propuesta que se conoce a la espera de su aprobación es la del Govern, que pide al Gobierno que se permita hacer deporte o pasear entre las seis y las ocho de la mañana y entre las siete y las nueve de la tarde. La realización de deporte se haría de forma individual, sin usar instalaciones deportivas, en espacios naturales, parques o calles de un ancho de cinco metros y sin uso del vehículo.

Por otra parte, el regreso a los entrenamientos individuales de federados y el básico de ligas profesionales dentro de la fase 0 arrancará el próximo lunes 4 de mayo correspondiente al "Plan para la Transición hacia una nueva normalidad" aprobado tras el Consejo de Ministros.