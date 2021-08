La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defiende que el Gobierno debe reconstruir los puentes con Cataluña, puentes que otros han dinamitado. "No se debe entender como una concesión al independentismo ni como una rendición del Estado", ha asegurado la titular del Gobierno en declaraciones al diario 'La Vanguardia'. Por eso, ha aplaudido la reunión bilateral que este lunes se celebrará entre el Gobierno Central y la Generalitat.

"Hay que ser conscientes de que no se puede pedir lo que está claro que no se puede dar", ha apuntado Sánchez. No obstante, desde el Govern catalán ya han avisado: consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que demostrar con hechos que hay interés por resolver la situación. "Deberá pagar la contado porque no va a contar con la confianza, que está baja", ha expresado Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat.

Será precisamente él, Puigneró, uno de los que acuda a esa reunión con el Gobierno de Sánchez; un encuentro presidido, desde la otra parte, por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Desde Ciudadanos aseguran que Sánchez volverá a conceder privilegios a los independentistas. "Que nos cuente Pedro Sánchez qué nuevos privilegios, expectativas, dádivas, va a conceder al Gobierno catalán con el único objetivo de mantenerse en el poder".

Y desde el Partido Popular, su vicesecretario Antonio Gonzalez Terol, define como "vergüenza" que el Gobierno se siente con la Generalitat: "Es una mesa de la indignidad". Porque el president, Pere Aragonés, se ha negado a acudir a las conferencias de presidentes. "Sabemos que van a pedir el referéndum ilegal y queremos saber qué va a contestar Sánchez", ha añadido González Terol. Desde el Partido Socialista defienden ambos foros: creen que son compatibles y que gestos como los indultos están ayudando.

"Los indultos ya están sirviendo para bajar los decibelios". Así lo considera Ander Gil, presidente del Senado. Se desconoce si el president de la Generalitat acudirá finalmente a la reunión de mañana entre los presidentes autonómicos y el Gobierno. La presidirá María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Un encuentro para abordar los detalles más técnicos del reparto de los fondos europeos.