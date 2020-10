La madrugada de este domingo la ciudadanía contará con una hora más de sueño. El alumnado acudirá a la escuela cuando todavía sea de noche, las farolas iluminarán el inicio de la jornada laboral y más de uno mostrará algún tipo de desorientación por el cambio. Este domingo, en la península y Baleares, a las 3:00 serán las 2:00. En Canarias, a las 2.00 será la 1.00h.

Este cambio de hora se realiza dos veces al año: el último domingo de marzo, en el que se adelanta el reloj por el cambio del horario de invierno al de verano, y el último domingo de octubre, como es el caso de esta noche. Sin embargo, desde 2019 los estados miembros de la Unión Europea son conscientes de que el cambio de hora tiene los días contados.

En marzo del año pasado el Europarlamento decidió acabar con las alteraciones de hora bianuales, como recoge en su web. La razón está fundamentada en una encuesta en la que el 80% de los europeos se mostraba a favor de la eliminación y prefería la instauración permanente del horario de verano. No obstante, la UE ha dado la opción a cada uno de los países de acogerse al horario que prefieran. Es decir, no es que se obligue a elegir un horario, sino que ahora hay libertad para decidir si se quiere cambiar lo que hay o no.

Si atendemos a los resultados de la consulta hecha por la UE, en la que votaron casi 5 millones de europeos, los españoles han sido más que claros: un 93% de los encuestados daba su aprobación a la abolición del cambio de hora. Asimismo, el horario preferido era el de verano, aunque los expertos desaconsejan su elección.

Como señalaba hace un par de años Adrián Cordero, meteorólogo de laSexta,"la situación sería llamativa en invierno". En Galicia amanecería más tarde de las 10 de la mañana, mientras que en Baleares lo haría alrededor de las 9:00 horas. Además, el atardecer también sería mucho más tardío.

De este modo, hay muchas dudas sobre qué decidirán España en 2021, aunque los expertos ya se pronunciaron a favor de que el horario elegido sea el de invierno.