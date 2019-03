Colau no irá a la manifestación de la Diada de ANC y Òmnium: "No soy nacionalista ni independentista"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que no participará en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre organizada por ANC y Òmnium porque no se siente "llamada a participar", ya que ve que es "independentista" y defiende "la vía unilateral", con la que ella no está de acuerdo.

Colau ha explicado que como alcaldesa participará en todos los actos oficiales que organizarán tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, y ha asegurado que desde el consistorio van "a colaborar en la parte de la movilización ciudadana para que se pueda celebrar con éxito".

"Yo no voy a participar personalmente porque no me siento llamada a participar. Es totalmente legitimo que la convoquen y yo he participado en manifestaciones a favor del derecho a decidir, porque siempre lo he defendido, y he denunciado que haya represión y haya gente en la cárcel, pero no soy nacionalista ni independentista y creo que la convocatoria de este año es claramente independentista y defiende la vía unilateral de la que yo estoy radicalmente en contra", ha argumentado.

Colau ha precisado en declaraciones a los periodistas tras una entrevista en RAC1, la primera que concede a su regreso de sus vacaciones estivales, que "aunque no participe la manifestación es totalmente legítima" y el consistorio facilitará "que se celebre con total normalidad".

Preguntada por el "otoño caliente" que políticamente se avecina en Cataluña, la alcaldesa ha reconocido que "vienen algunas fechas relevantes, como el 11S o el 1-O, y es normal y legítimo en democracia que haya protestas y manifestaciones". "Pero pido a los responsables políticos que abandonen el lenguaje bélico, que dejen de hablar de turbulencias, guerras y ataques porque necesitamos otro lenguaje", ha dicho.

"Necesitamos a gente realmente dialogante. Quim Torra y Sánchez, ha asegurado, se tienen que ver más veces, están obligados a verse las veces que sea necesario para encontrar soluciones, y les pido a ambos que no solo necesitamos símbolos y gestos, necesitamos hechos reales". Ha denunciado que "el gobierno de Quim Torra lleva más de 100 días y solo le hemos visto hacer símbolos, gestos y declaraciones".

"Necesitamos que hagan políticas con las competencias que tienen y no están ejerciendo, como vivienda o los mossos que no nos dan los que necesitamos en la ciudad, o los 40 millones de euros que nos deben de las guarderías, o las listas de espera de la sanidad", ha apuntado la alcaldesa, que ha recordado que "hay montones de temas que no pueden esperar más". Por eso, "más allá de gestos y tuits, que se pongan a trabajar en las políticas que necesitamos", ha concluido la alcaldesa.