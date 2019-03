Ciudadanos pide la comparecencia de Màxim Huerta en el Congreso para explicar su fraude fiscal

Moncloa no hará dimitir a Huerta y da el asunto por cerrado: al Gobierno le valen las explicaciones del ministro y lo suyo no le parece fraude. "No conozco en profundidad el asunto pero eso que dice de fraude fiscal no me suena. Él pagó y cumplió con sus obligaciones fiscales", asegura Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.

Pero en Podemos no están dispuestos a dejarlo pasar como asegura Iglesias: "No vamos a alentar comportamientos que recuerden al PP. Si el señor Huerta trató de defraudar tiene que dimitir y si no Sánchez le tiene que destituir".

Precisamente en el PP a la hora del desayuno algunos ya pedían lo mismo que Pablo Iglesias. "El fraude fiscal es una cuestión gravísima, algunos nos querían dar lecciones al PP y ahora son ellos los que tienen que dar lecciones y explicaciones a todos los españoles", señala Alicia Sánchez Camacho.

Dicen los populares que Sánchez tiene en el equipo a un defraudador y que eso no casa con la imagen que quiere vender. Pero es que hasta sus socios más cercanos, como Pedro Quevedo, le piden al presidente que actúe.

Ciudadanos en esta ocasión aboga por esperar explicaciones. "Primero vamos a ver cuáles son las explicaciones del ministro y después veremos cómo actuamos", señala Arrimadas. Por ello los de Rivera piden que Màxim Huerta comparezca en el Congreso.