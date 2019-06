Ciudadanos cede y se reúne con Vox en Madrid

Tras las continuas discrepancias que Ciudadanos y Vox han tenido tras las últimas citas electorales, finalmente ambas formaciones han mantenido un primer encuentro en Madrid de carácter informal en un "clima cordial".

A la reunión, que ha tenido lugar en un hotel de la capital, han asistido Ignacio Aguado y Rocío Monasterio.

El propio Ignacio Aguado ha dicho en la sexta carrera contra la violencia machista en Madrid que combatir a la violencia de género es una "línea roja".

Encuentro tras el intercambio de reproches

El encuentro llega después de que Ciudadanos haya asegurado que no entrará en gobierno con Vox. En este sentido, José Manuel Villegas apunto que "no va a haber mesas a tres" y dejó claro que el socio prioritario de la formación es el Partido Popular y que otras formaciones deberían decidir si apoyaban sus acuerdos, o no.

Por su parte, el partido de extrema derecha se quejó de que Ciudadanos pedía apoyos "a cambio de nada". Vox no da su brazo a torcer y se niega a repetir la fórmula de Andalucía.

"Cs ofrece como plato único una segunda taza de caldo andaluz, humillaciones, desprecios y ninguneos a cambio de nada", afirmaba Vox en Twitter. Además, añadía que Ciudadanos "quiere entregar entonces la capital y la Comunidad de Madrid a la izquierda".