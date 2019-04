Cristina Cifuentes, sobre la designación de Soria: "Creo que ese nombramiento no se debería haber llevado a cabo"

"Personalmente, no como presidenta de la Comunidad de Madrid, personalmente, creo que ese nombramiento no se debería haber llevado acabo. Más allá de eso, si hay razones técnicas o no, eso lo tiene que explicar quién haya llevado a cabo ese nombramiento", ha afirmado Cifuentes en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos.

Es una decisión que "tendrían que explicar aquellos que la han tomado", ha indicado Cifuentes, que ha señalado que "más allá de eso la respuesta evidencia de manera bastante clara" cuál es su opinión.