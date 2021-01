Cristina Cifuentes se ha sentado este viernes para declarar como acusada de haber cometido un presunto delito de falsedad documental. En sus primeras declaraciones, la expresidenta la Comunidad de Madrid ha asegurado que encuadernó su trabajo para llevarlo presentado, pero reconoce que la defensa nunca se produjo: "Yo no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy general, había dos o tres personas y no se celebró en un aula, ocurrió en una sala de un despacho. Les di el trabajo y la bibliografía, pero muy por encima", argumenta.

Ante esto, la Fiscalía ha preguntado a Cifuentes si tuvo que hacer alguna gestión con respecto a la confección del tribunal que evaluaría su defensa: "La universidad se puso en contacto con mi equipo para fijar la fecha", apunta, pero afirma que simplemente se limitó a entregar el trabajo.

La acusada también ha recordado que desconoce la localización de su trabajo: "No guardo ningún ejemplar de estos trabajos. He buscado mi Trabajo de Fin de Máster, pero mi vida ha sido muy complicada, con dos mudanzas de domicilio y cinco de despachos", señala. Aun así, afirma que el TFM sí fue guardado: "No solo guardé el original. Probablemente también tenga borradores, pero no los he encontrado".

Preguntas sobre el vídeo en el que Cifuentes enseñaba su acta del TFM

El presidente del tribunal ha querido conocer los detalles que hay detrás del famoso vídeo de la mandataria en el que dice: "No me voy, me quedo". La cara de la acusada tras la exposición de las imágenes en el juicio ha denotado un gesto serio. Previamente, ya había asegurado que, en dicho vídeo, enseña el acta del TFM porque estaba todo en orden: "Miro los documentos, vi que me habían mandado el certificado académico personal, los datos de la matrícula y el pago y el acta del TFM. Y lo di por bueno".

En este sentido, Cifuentes ha argumentado que nunca habría mandado dichos documentos a los medios de comunicación, como afirma que hizo, de conocer que eran fraudulentos: "Si yo hubiera siquiera imaginado que había una firma falsificada no lo habría enseñado ni mandado a los periodistas. Me lo mandó la secretaría del rector sin que yo lo hubiera pedido. Actué de buena fe", espeta.

Cifuentes asegura que no era necesario ir a clase

La Fiscalía también ha preguntado a la expresidenta madrileña sobre su asistencia a clase. Y, según ha expresado la acusada, el directo del máster de la Universidad Rey Juan Carlos I —Enrique Álvarez Conde, también acusado, pero que falleció en 2019, en pleno proceso judicial—, le indicó que no era necesario acudir a las sesiones. De este modo, la exmandataria ha insistido en que podía intercambiar su asistencia por trabajos individuales.

En diversas ocasiones, Cifuentes ha insistido en que no necesitaba el título "para nada", y poseerlo no ha sido provechoso para su carrera: "No me aportaba ningún nivel académico que no tenga ya en mi currículum", indica.

En total, hay tres personas acusadas por el caso máster: Cecilia Rosado, exprofesora de la titulación; María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación, y Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público y encargado del polémico máster.

Desde la Fiscalía consideran que Cifuentes fue inductora de la falsificación, y alegan que la defensa del TFM "jamás se produjo". Además, apuntan que la ahora tertuliana política exhibió dicha defensa "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". En el peor de los escenarios, la mandataria podría enfrentarse a tres años y tres meses de cárcel.