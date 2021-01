Todos recordamos el famoso vídeo con el que Cristina Cifuentes intentó defenderse de la polémica sobre su máster, mostrando el acta de sus notas académicas así como del Trabajo de Fin de Máster (TFM), que aseguraba haber presentado. "No me voy, me quedo, me voy a quedar", decía entonces desde su despacho en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Un vídeo que ha tenido que visualizar durante el juicio por el 'caso Máster', a petición de la acusación popular. La que fuera presidenta madrileña se ha mostrado con un semblante serio mientras veía estas imágenes. Después ha tenido que responder a unas preguntas sobre el acta de un TFM que, según ha reconocido, nunca llegó a presentar.

"Sigo en la Puerta del Sol trabajando. Ha sido un día muy complicado y doloroso, he sido víctima de un ataque injusto y basado en muchísimas mentiras. Se ha cuestionado un máster que obtuve en 2012 (...) Os voy a enseñar un certificado en el que se muestran las calificaciones obtenidas y un acta del Trabajo de Fin de Máster, firmada con la fecha de la evaluación y la calificación", señalaba en el vídeo que difundió en redes sociales.

Sin embargo, durante su declaración ha reconocido que que la defensa nunca se produjo: "Yo no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy general, había dos o tres personas y no se celebró en un aula, ocurrió en una sala de un despacho. Les di el trabajo y la bibliografía, pero muy por encima".

La acusada también ha apuntado que desconoce dónde se encuentra su trabajo porque su "vida ha sido muy complicada, con dos mudanzas de domicilio y cinco de despachos". "Yo no guardo ningún ejemplar de los trabajos", ha afirmado.