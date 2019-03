Cifuentes descarta ser candidata a la alcaldía de Madrid: "No estoy en el debate ni quiero estar"

La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que no quiere hablar "todavía" de posibles candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales destacando que falta "más de un año" y que no está en este "debate" ni quiere estar.



"Yo en este debate no estoy ni quiero estar, mi nombre aparece pero no quiero participar en el debate. No me gusta pensar en el futuro", ha señalado Cifuentes en declaraciones a Antena 3, donde ha apuntado que aún queda un un año y que esto en política es "muchísimo tiempo".



En su opinión, abrir este debate ahora es "perjudicial para todos" y, sobre todo, tanto para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como para la alcaldesa, Ana Botella, "que están gobernando en circunstancias muy difíciles" y que lo mejor es que gobiernen "sin presión". "El ciudadano quiere que estemos trabajando para solucionar sus problemas y no en lo que se puede interpretar como una lucha de poder", ha apuntado Cifuentes, que vuelta a preguntar por si le gustaría ser alcaldesa, ha reiterado que "a priori no se lo plantea" y que "es un error tener ese planteamiento".



En estos momentos, ha recordado, es delegada de Gobierno en Madrid, un puesto que le gusta "mucho" y lo ve "un privilegio", a pesar del "trabajo y los marrones". "Estoy disfrutando", ha señalado, considerando "absurdo" plantearse lo que le gustaría hacer en el futuro "porque a lo mejor sales un día de tu casa y por la noche no vuelves". "Todo te lo tienes que plantear en el día a día pero soy una militante disciplinada que siempre he estado donde me han dicho que tenía que estar", ha añadido, no obstante Cifuentes, quien ha indicado que trata de llevarse "en general bien con todo el mundo". "Hay que intentar hacer tu trabajo, no pisar los callos de los demás y meterte en el menor número de líos", ha manifestado.



En este sentido, preguntada por su relación con Ana Botella, ha dicho que no ha tenido "ningún problema", que es normal que a la hora de trabajar cada una "defienda" lo suyo pero que "eso es diferente". "Eso no significa que tengamos mala relación personal o que no la vaya a defender políticamente", ha asegurado.