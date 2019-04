Cierre de filas en torno a Rajoy en el PP tras las críticas de Aguirre en su libro: "Su liderazgo está consolidado, es una realidad"

Será el próximo martes cuando vea luz, pero en los primeros fragmentos que hemos conocido de libro de la expresidenta de la comunidad de Madrid ya sabemos que cuestiona el liderazgo del PP. "Cuando un partido no tiene clara su ideología, la consecuencia es que sus militantes y dirigentes van como pollos sin cabeza", escribie Aguirre.

Aún no lo ha leído, pero la vicesecretaria de Estudios y programas del PP saca pecho por el partido al que representa. "Yo la cabeza la tengo muy bien puesta y me alegro de dar la cara por el partido popular en este momento tan importante en la sociedad española", reslata Levy.

Tampoco lo ha tenido entre sus manos Fernández Díaz, pero en laSexta Noche el ministro del Interior opinaba sobre alguna de las líneas que hemos conocido. "El liderazgo de Mariano Rajoy está consolidado, es sólido y estable, es una realidad, le guste o no le guste, la gente puede tener diferentes opiniones, pero es una relidad", destacó.

En la publicación Aguirre no titubea: "Lo único que he dicho es que vivimos en un país libre". Además, afirma que en los últimos años el Partido Popular ha perdido el rumbo y se ha alejado de su ideología. "Si alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservador, que se vaya", declaró Rajoy en Elche.

"Desde aquel discurso de Elche no se muy bien a que ideología responde el PP. Aquellas palabras de Rajoy para mí fueron como si alguien me quitara el suelo de debajo de los pies", manifiesta Aguirre. Reacciones a las primeras notas de 'Yo no me callo', y, probablemente, no las últimas. Su publicación, el próximo martes.