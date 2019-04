"Chivato de mierda", "hijo de puta mentiroso"... las graves amenazas a Toño Sobrino, exconcejal del PP, tras su paso por 'Malas Compañías'

Son las graves amenazas que ha recibido Toño Sobrino tras su paso este domingo por el programa de Cristina Pardo, 'Malas Compañías'.

"Chivato de mierda, me cago en tu puta madre, hijo de puta mentiroso, no tienes vergüenza, eres una mierda y lo sabes, no respetas nada (ni a tus hijas) por 4 duros te vendes, y vendes a tu madre, qué asco das nene", reza el mensaje.

Insultos no sólo a él, también a sus hijos. No es la primera vez que este exconcejal del PP de Alicante recibe un mensaje de este tipo.

"Sus palabras exactas fueron 'dile a tu amigo Toño que tenga cuidado que puede aparecer muerto de sobredosis o...", explicaba él mismo a Cristina Pardo.

Toño Sobrino es uno los ''corruptos anónimos'' que contó a Cristina Pardo la magnitud de la trama corrupta que se instaló en Alicante durante el mandato de Sonia Castedo.

"Ahí había bastante relación de enchufismo, no sólo con Enrique Ortiz sino con otros empresarios", explica. "Si que se habló de bolsos, este para ti, este para ti...", añade.

Detrás de la mayoría de estos regalos estaba el empresario Enrique Ortiz, dueño del 60% del suelo de Alicante. "Es un empresario que ha sobrevivido a lo que le han ido pidiendo. No tenía límite en intentar ganar dinero", cuenta Sobrino en Malas Compañías.

Corrupción sin límites también en Emarsa, la empresa en la que Esteban Cuesta fue gerente. "Si arregla esto tal empresa, te van a dar sobres para nosotros y otro para ti", decía.

Dinero, amaños, adjudicaciones a dedo, regalos, sobresueldos... un poder que, según este fiscal anticorrupción, les sitúa por encima del bien y del mal.

"Pierden el norte y lo que hacen lo ven como normal. Tienen mucho poder y necesidad vital de seguir con él", cuenta el fiscal.

El próximo domingo conoceremos nuevos testimonios en 'Malas compañías'.