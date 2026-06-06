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Crisis de Gobierno

El chaleco salvavidas de Sánchez: PNV y Junts dejan claro su 'no' a una moción de censura de Feijóo

¿Qué está pasando? Los vascos no tienen intención de complacer a los 'populares' para un cambio en el Ejecutivo; los catalanes, por su parte, invitan al líder de Génova a Waterloo.

A la izquierda, Aitor Esteban; a la derecha, Jordi Turull
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Pedro Sánchez tiene una vida extra. Una, como se dice en la jerga 'gamer', continuación. Una que llega desde el norte y el noreste. Desde PNV y Junts, que no tienen intención de escuchar a Alberto Núñez Feijóo hablar sobre una posible moción de censura. De obtener su apoyo para ser él y no el líder socialista quien ocupe el sillón de Moncloa.

Porque le faltan apoyos. Porque los números no dan. Porque Aitor Esteban, que ha lanzado algún que otro mensaje a Sánchez sobre el estado de la legislatura, le ha dicho al PP que va a ser que no. "Es un partido que deja claro que no quiere el euskera en Europa. Han dicho barbaridades... ya me dirá usted, no tengo nada más que decir".

Desde Cataluña, lo mismo. No tienen entre sus planes complacer a Feijóo. "Si tiene algo serio que explicar nos vemos en Waterloo el día que quiera", ha expuesto Jordi Turull.

Y esa es una línea roja, y bastante oscura, para el líder del PP. El 'no' de los socios del Gobierno es el que está actuando como chaleco salvavidas para Sánchez, con los socialistas no teniendo duda alguna en inundar con buenas palabras a sus aliados.

Con acuerdos con el PNV, con el PP viendo cómo va todo y decidiendo seguir con sus ofensivas. "Todos los partidos políticos han aceptado la corrupción y ser cómplices", ha afirmado Borja Sémper.

De nuevo, la misma petición. La petición de convocar elecciones: "Si te ha pillado la Guardia Civil disuelve las Cortes".

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