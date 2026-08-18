El CGPJ pide reforzar los juzgados de Ceuta "hasta la superación de la crisis" migratoria

Un grupo de migrantes concentrados para solicitar asilo en la playa del trampolín de Ceuta

Los detalles El CGPJ ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla que inicie los trámites para solicitar estas medidas de apoyo, y ha comunicado asimismo al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta de manera temporal con personal experimentado "hasta la superación de la crisis".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado el refuerzo de los juzgados de Ceuta con dos magistrados y personal experimentado debido al aumento de trabajo por la crisis migratoria del 30 y 31 de julio. La Comisión Permanente del CGPJ ha destacado que la situación ha afectado significativamente al servicio de justicia. Se propone reforzar el servicio de guardia y el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer debido al incremento de casos de presuntas agresiones sexuales. El CGPJ ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla que gestione estas medidas, y ha informado al Ministerio de Justicia sobre la necesidad de personal adicional, incluyendo intérpretes y un servicio de tasación pericial urgente. Algunas medidas ya se han implementado, pero se requiere una respuesta más prolongada y estable. El vocal José Antonio Montero visitará próximamente los órganos judiciales de Ceuta para evaluar la situación.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido el refuerzo de los juzgados de Ceuta con dos magistrados y personal experimentado para dar respuesta al incremento de trabajo por la crisis migratoria motivada por la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma del 30 y 31 de julio.

La Comisión Permanente del CGPJ ha conocido este martes el informe solicitado el pasado 5 de agosto al Servicio de Inspección sobre la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta, un texto que pone de manifiesto que lo ocurrido ha afectado "de manera extraordinaria" al servicio público de justicia.

El órgano de gobierno de los jueces considera necesario reforzar con un juez el servicio de guardia y con otra comisión de servicios específica el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales debido al incremento de la carga de trabajo "especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales".

Según los datos que maneja el Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se tramitaron 96 diligencias por fallecimiento, 23 por personas detenidas y puestas a disposición judicial y otras 15 diligencias urgentes por hechos ocurridos. Entre el 5 y el 11 de agosto, se recibieron 72 atestados con detenidos o citados.

Por ello, el CGPJ ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla que inicie los trámites para solicitar estas medidas de apoyo, y ha comunicado asimismo al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta de manera temporal con personal experimentado "hasta la superación de la crisis".

La petición de refuerzo de funcionarios se concreta en un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial. También ha trasladado al Ministerio la necesidad de incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.

Medidas como estas fueron solicitadas por los magistrados de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, tras una reunión el pasado 14 y trasladadas de urgencia al CGPJ. Los magistrados también solicitaron diferir el cese del juez en expectativa de destino que está actualmente prestando apoyo al juzgado de violencia sobre la mujer de Ceuta, una medida que ya ha adoptado la Permanente.

El Consejo, según un comunicado difundido este martes, es consciente de que ya se han implementado algunas medidas, como la incorporación al servicio de guardia de magistrados y funcionarios de otros órganos, si bien el Servicio de Inspección considera que "la prolongación de la situación de crisis migratoria requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad".

El vocal José Antonio Montero visitará en los próximos días los órganos judiciales de la ciudad autónoma para evaluar la situación.

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