Las llegadas de menores no acompañados a las costas de Ceuta se han multiplicado por seis en lo que va de año respecto al mismo período de 2023. El Ejecutivo de la ciudad autónoma ha asegurado que la situación es "insostenible", ya que ha sobrepasado la capacidad de acogida en un 360%.

Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, ha explicado en una entrevista para la Cadena Ser que la ciudad atraviesa un momento "complicado" y de "emergencia humanitaria" ante la llegada masiva de migrantes. Llevan notándolo desde principios de año, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas hasta el punto de estar "desbordados", asegura.

Las cifras proporcionadas por el gobierno ceutí evidencian que en la ciudad autónoma se acogen a cinco menores por cada 1.000 habitantes, una proporción que dista, y mucho, de la media española, que no alcanzan ni el 0,001%. Ante esta situación de emergencia, el gobierno autonómico ha pedido ayuda inmediata al Ejecutivo central y al resto de comunidades autónomas.

"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que las condiciones de los menores sean lo más óptimas posibles", ha asegurado el político, quien está poniendo en manos de los migrantes todos los recursos posibles para darles la mejor habitabilidad durante su estancia en las Islas Canarias, pero la situación es "límite" y los recursos finitos, ha recordado en esta entrevista: "La ciudad de Ceuta de 18 kilómetros cuadrados y es imposible encontrar nuevos espacios para poder alojar de manera digna a los menores. Es una emergencia humanitaria".

En la misma línea, Alberto Gaitán ha explicado que los lugares de alojamiento se encuentran "por encima de su capacidad". Es por eso que pide al resto de las comunidades autónomas ayuda para estos menores no acompañados, de los cuales, por el momento, han podido derivar 87 a otras ciudades.

De momento, el consejero ceutí no ha recibido respuesta del Gobierno nacional, aunque espera que llegue próximamente: "Esperemos que haya respuesta, porque Ceuta está al límite", ha afirmado en esta entrevista, en la que también ha pedido a los grupos políticos que sigan debatiendo la ley de Extranjería que fue recientemente tumbada en el Congreso y se consiga "consenso" para atajar este problema que sume a Ceuta en una situación "límite" y de "emergencia humanitaria".

El PP urge a declarar la emergencia migratoria nacional

El PP ha urgido este viernes al Gobierno a declarar la emergencia migratoria nacional y ha responsabilizado al gabinete de Pedro Sánchez, porque "no han sido previsores y no han querido verlo", de la situación que se está viviendo en Canarias. "Se sabía que esta situación se podía llegar a dar", ha advertido la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a los periodistas tras ser preguntada por la ayuda urgente pedida por Ceuta.

Al Gobierno "no le consta"

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que al Gobierno de España "no le consta" ni tiene conocimiento de ninguna petición por parte del Ejecutivo de Ceuta ante la situación que vive la ciudad autónoma por la saturación de los centros de menores migrantes no acompañados. "No tengo conocimiento de ella", ha insistido.

En cualquier caso, en declaraciones a los medios este viernes, tras visitar el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP) en Bétera (Valencia), la titular de Defensa ha defendido que el Gobierno de España está "trabajando con todo el tema de la inmigración". "Es lo que puedo decir en este momento", ha esgrimido.

Así, ha indicado que no le consta "en este momento" que el Gobierno local de la ciudad autónoma de Ceuta haya hecho ninguna petición sobre este asunto al Ejecutivo central. "De esa petición en concreto no tengo conocimiento de ella", ha zanjado.