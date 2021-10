Yolanda Díaz ha sido la protagonista del congreso de Comisiones Obreras (CCOO). En su intervención, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha insistido en su compromiso de derogar la reforma laboral "a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas".

En una parte de su discurso, hablando del Salario Mínimo Interprofesional y de la evolución del paro en España, Díaz dejó la frase más viral que tiene en su repertorio. "Hoy os voy a dar un dato, dos", ha dicho sonriendo ante el entregado aplauso de los asistentes, un momento que puedes revivir en el vídeo que acompaña a estas líneas.

"La ciudadanía no quiere la política que no cumple, que dice una cosa y, sin embargo, hace otra", ha comentado la ministra, que ha adelantado que la reforma laboral no va a ser su última tarea.

"Tenemos más ambición todavía, queremos llegar más lejos y queremos hacerlo con quien levanta este país todos los días. Lo haremos como hasta ahora: con diálogo y buscando acuerdos", valora.