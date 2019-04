Unos 200 simpatizantes del PSOE se concentran frente a la sede en Ferraz para reclamar el 'no' a Rajoy

Varios centenares de personas se han concentrado frente la sede del PSOE en la calle de Ferraz, para pedir que el Comité Federal del partido no se pronuncie a favor de una abstención que facilitaría la investidura de Mariano Rajoy.

Los congregados pertenecen a agrupaciones socialistas de diferentes puntos de España que exhiben pancartas con lemas como "no es no", "Democracia en el PSOE" y "No a Rajoy, un militante un voto". También corean consignas como las de "No es no", "Somos socialistas", mientras exhiben rosas ya que la convocatoria se ha denominado la 'revolución de las rosas'.

Las organizadoras de la protesta, Sonia Pillado y Aida Loira, de dos agrupaciones gallegas, han explicado que "no se puede permitir una abstención del PSOE porque es facilitar un gobierno del PP" y que lo que tiene que hacer la gestora de su partido es convocar un congreso extraordinario y unas elecciones primeras en la formación.