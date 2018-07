Celia Villalobos: "Estoy hasta las narices de mis compañeros de Madrid y Valencia"

Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, ha declarado durante su entrevista en el diario El Mundo: "Estoy hasta las narices de mis compañeros de Madrid y Valencia".

Además, la dirigente del PP también ha sido preguntada por las gracias que le ha dado la exalcaldesa de Valencia y compañera de partido Rita Barberá por su apoyo. "De Rita Barberá lo que digo, y lo sostengo, es que mientras no esté implicada en nada, y no lo está, no hay que destrozarla", ha respondido Villalobos.

La vicepresidenta del Congreso además, ha calificado al pacto entre el PSOE y Ciudadanos, como "una broma, una tomadura de pelo". "Si Rajoy me pidiera que me abstuviera yo votaría que no, como muchos diputados", ha señalado.

Villalobos, que piensa que habrá elecciones de nuevo "como las cosas sigan así", ha definido de "deshonesto" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el Rey porque, según ha indicado, "no puedes ofrecerte como candidato si no tienes los mínimos apoyos porque le metes en otro lío".

Por último, también se ha referido al presidente del Congreso, Patxi López. "Por primera vez en mucho tiempo el presidente del Congreso se ha puesto al servicio de su líder. Yo eso no lo he conocido nunca", ha concluido.