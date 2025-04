La Casa Real descarta que la infanta Sofía reciba formación militar

El próximo 29 de abril, la infanta Sofía cumplirá los 18 años. Apenas un mes después, el 24 de mayo, concluirá su bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde ha realizado sus últimos dos años de formación académica antes de decidir cuál es el siguiente paso en su formación.

En los próximos meses se debía decidir si Sofía seguía los pasos de la princesa Leonor y comenzaba la formación militar o, por el contrario, optaba por los estudios universitarios.

Según han confirmado fuentes de la Casa Real a laSexta, "no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella". No obstante, todavía no está decidido el futuro académico de la infanta, y todavía "se están considerando varias opciones" en el ámbito universitario.

De esta forma, sería la primera vez que la infanta Sofía no seguiría la trayectoria académica de la princesa Leonor, que también pasó por el Atlantic College de Gales antes de comenzar su formación en el Ejército. En las próximas semanas, la Casa Real dará a conocer por qué carrera optará y dónde estudiará la hija menor de los reyes.

Esta es una decisión sin precedentes en Zarzuela, ya que. hasta el momento, los reyes habían marcado una línea común para la formación de la princesa Leonor y su hermana Sofía. Ambas comenzaron su formación en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid para trasladarse a los 16 años a Gales, donde las dos han cursado el bachillerato internacional en uno de los centros más prestigiosos del Reino Unido.

No obstante, al no ser la heredera directa al trono, la infanta Sofía no tiene la obligación de pasar por el Ejército para prepararse como futura líder de las Fuerzas Armadas, como sí ha tenido que hacer Leonor, por lo que los monarcas han decidido que reciba una formación en el ámbito civil.