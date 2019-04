Carmena, sobre los pactos: "Parecen niños grandes jugando a ver quién coge la pelota"

Manuela Carmena ha incidido en que "no puede, no debe haber nuevas elecciones" y ha instado a los diferentes partidos a intentar llegar a un acuerdo jugando "con las cartas que les han dado los electores".

La regidora madrileña ha subrayado en 'El Huffington Post' que, aunque no tiene un contacto "sistemático" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sí le ha transmitido su opinión sobre este tema en una cena "hace dos o tres semanas". "Tenía sugerencias y enfoques en los que probablemente él no había pensado, y yo, modestamente, se los di. Y le transmití, eso sí, que no puede haber elecciones, no debe haber elecciones", ha explicado.

En este sentido, ha censurado que en las negociaciones de cara a una investidura ha apreciado un exceso de "testosterona y de algo muy infantil" y ha cargado contra los responsables políticos de las mismas: "A veces parecen niños grandes jugando a ver quién coge la pelota, cuando lo importante es que acaban de ser elegidos y la sociedad ha querido que se pongan de acuerdo. Lo bonito sería ver cómo se hace el acuerdo, no cómo se dicen improperios, declaraciones.. ¡realmente parecen niños!", ha subrayado la alcaldesa.

En la misma línea, ha defendido que la "esencia de la política" es llegar a acuerdos y jugar con las cartas que los electores les han repartido. "Los electores te han dado unas cartas y te han dicho: 'juega con esas cartas'. Y es lo que hay que hacer. Si en política no sabes conciliar, no sabes motivar, no sabes incorporar ¡Es la técnica de la política! Es gestión, resolver los problemas para conseguir los objetivos esenciales", ha añadido.

Igualmente, la regidora de la capital ha censurado la dureza de los discursos del debate de investidura fallido del líder socialista Pedro Sánchez y ha incidido, en este sentido, en que "no se puede construir nada cuando todos nos estamos insultando" y en esas dos sesiones se empleó un lenguaje "durísimo" que, ha advertido, "es extraordinariamente perjudicial para la esencia de la política", que consiste en resolver los problemas de todos.