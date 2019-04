Carmena defiende a sus concejales: "Quizá fueron jóvenes airados, pero son compañeros perfectos"

EXPLICA QUE MANTENDRÁN ALGUNOS COCHES EN EL AYUNTAMIENTO

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha hablado de la polémica en torno a sus concejales y ha dicho que no pueden dar "ni un paso en falso". Acerca de la dimisión de Guillermo Zapata, ha respondido que no le costó aceptarla y que fue "una decisión correcta". Sobre Rita Maestre, imputada por participar en una protesta en la capilla de la Complutense, ha destacado que "no se pueden aplicar unos parámetros generales, hay que individualizar". Asimismo ha subrayado que "las personas tenemos una gran dificultad para afrontar los cambios. Vivimos con el piloto automático de la rutina".