La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha afirmado que Más Madrid, que nació como "plataforma exclusivamente municipalista", ahora "a lo mejor tiene que evolucionar" y "tender hacia una estructura más de partido".

En declaraciones a Ràdio 4, Carmena ha vuelto a descartarse para encabezar una hipotética candidatura para las elecciones generales impulsada por el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón: no hay "ninguna" opción, ha remarcado.

Carmena ha definido a Errejón como "un hombre muy válido" y "muy preparado", una "persona extraordinariamente inteligente, con una gran capacidad de detectar lo que la sociedad siente", y ha negado que haya "intentado convencerla" para presentarse a las generales.

Aunque no ha habido oferta formal, sí ha reconocido que "amigos y compañeros" de Más Madrid se lo han propuesto, pero ya les ha "dicho que no". Ha dejado en manos de los responsables de Más Madrid la decisión de presentar o no candidatura a las elecciones a las Cortes y de "evolucionar" o no hacia una "estructura más de partido".

Carmena, invitada este año a pronunciar el pregón que da inicio a las fiestas de la Mercè de Barcelona, ha quitado hierro al rechazo que le han manifestado sectores independentistas, a quienes les ha lanzado un mensaje de diálogo: "Parlem" (hablemos).