Carlos Fabra: "Espero no ir a la cárcel, tengo buenos medios de defensa"

Fabra se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y le absuelve de los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que era acusado en el conocido 'caso Naranjax'.



El expresidente del PP ha indicado: "No tengo miedo de ir a la cárcel, hace muchos años que me afeito, pero espero no ir", y ha agregado: "sé que la doctrina del Tribunal Constitucional, como aparece en algunas sentencias, es proclive al reconocimiento de la prescripción de los delitos".



Asimismo, ha asegurado que no contempla el indulto y que no lo va a solicitar, pero ha aclarado: "estamos muy lejos de todo eso, no hagan previsiones como he leído en algún medio, que dice que me espera la cárcel. Si me espera la cárcel, tendrá que hacerlo una temporada larga", ha aseverado.



Con todo, Fabra ha subrayado que está "muy tranquilo" ya que cuenta con unos "buenos medios de defensa" y el apoyo de mucha gente. "Me siento muy arropado por la gente, entre correos y llamadas he tenido más de 700 entre ayer y hoy. Me siento tremendamente apoyado, especialmente por mi familia", ha añadido en este sentido.