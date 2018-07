Caras largas, abrazos y aplausos de consolación: Sáenz de Santamaría, la cara B de un PP que prefirió a Casado

Soraya Sáenz de Santamaría ha sido la gran derrotada en las primarias del PP. Entre los abrazos de consuelo se han visto las caras largas de los partidarios de la exvicepresidenta del Gobierno, que también ha recibido el apoyo de Rajoy.

También el nuevo presidente del PP, Pablo Casado se ha puesto en pie para aplaudir a la que ha sido su rival en las primarias del partido. Al término del Congreso, Sáenz de Santamaría ha hecho una petición: "Que a partir de ahora este sea un partido único. Hay que trabajar e integrar".

La exvicepresidenta considera que ha hecho una campaña limpia y se queda con un consuelo: "Me siento muy orgullosa de ser la persona que han elegido los afiliados". Dice que ahora toca descansar y, ante la posibilidad de que Casado, le ofrezca la Secretaría General, se ha limitado a decir: "Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan".

Si bien en su intervención previa a conocer la victoria de su rival, Sáenz de Santamaría se había autodenominado como "Soraya, la del PP", tras saber los resultados, ha afirmado con rotundidad: "Moriré siendo del Partido Popular". Sáenz de Santamaría no ha conseguido la victoria pese al apoyo de 1.250 compromisarios.