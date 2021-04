Las amenazas de muerte que recibieron Iglesias, Marlaska y la directora de la Guardia Civil, y la reacción de Vox, y, en concreto, de Rocío Monasterio en el debate de los candidatos en la 'SER', han marcado los actos electorales de los partidos en la Comunidad de Madrid.

En el caso del PP, Pablo Casado, ha indicado este sábado que "España no está para garrotazos" y que su partido no quiere "ni piedras, ni balas", "ni boicots ni cordones sanitarios", sino "concordia, paz civil y libertad". En un mitin en Pozuelo de Alarcón (Madrid) junto a la candidata Isabel Díaz Ayuso, el líder de los populares se ha referido así a las amenazas de muerte dirigidas a Iglesias, y a los disturbios que tuvieron lugar durante un acto electoral de Vox en Vallecas.

Un día después del polémico debate en la 'SER', Casado ha criticado el tono de la campaña para las elecciones del 4 de mayo y sus "disputas pequeñas, miopes, de baja política" en un contexto de pandemia que ha acabado con la vida de miles de personas y de crisis económica.

"Nos pagan un sueldo para servir a los españoles, nos pagan un sueldo para resolver sus problemas, no para crearlos, no para pelearnos, no para gritar, no para molestar a quien piensa distinto. Tenemos que servir a todos, voten a quien voten, piensen lo que piensen, sueñen lo que sueñen, hablen en la lengua que hablen", ha manifestado.

En el mismo acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en defender su gestión al frente del Gobierno regional ante "circos" y "guerras estériles". "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante", ha recalcado.

Iglesias carga contra Vox: "Están desatados y no van a parar"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este mediodía que Vox es "el PP sin complejos, el inconsciente desatado del Partido Popular" cuyo proyecto es "la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia"; por lo que concluye que el 4 de mayo "se vota entre fascismo y democracia".

En un mitin en un espacio en el barrio madrileño de Príncipe Pío, Iglesias ha afirmado que este viernes quien "lo cambió todo" no fue él al abandonar el debate, sino "la actitud de cientos de miles de personas en redes que dijeron, efectivamente, que la democracia está en peligro". "Los demócratas no pueden tolerar como legítimos los planteamientos de los fascistas. Cientos de miles de personas estaban diciendo que no se puede tratar con normalidad a una fuerza ultraderechista como Vox. Y ha pasado por la gente, no por mí", ha señalado.

Iglesias ha advertido de que en Vox "están desatados y no van a parar". "Han dicho que el objetivo es que yo me exilie. No caigáis en ninguna provocación. Tenemos que ganarles con educación, buenas formas, sin hacer ruido, sin gritar, amenazar, sin caer en sus provocaciones. Que los barrios, ciudades y pueblos de la clase obrera salgan ordenadamente a votar. Los que odian las leyes y el orden son los que tienen suficiente dinero para no necesitar leyes", ha expresado Iglesias, a lo que ha añadido: "Frente a sus mentiras, caos, violencia y desorden, el orden digno de la clase trabajadora para votar masivamente contra el fascismo; el futuro democrático será feminista o no será".

PSOE y Más Madrid exigen que no haya "equidistancia"

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado que en las elecciones del 4 de mayo lo que se decide en las urnas es la "democracia frente a la ultraderecha" y ha afirmado que la campaña electoral ha tomado un "nuevo rumbo" que va contra "el fascismo". "Hay que cerrar el paso al Gobierno de Colón. La señora Ayuso con la ultraderecha se sienten impunes y el pueblo de Madrid tiene que estar contra la ultraderecha y el Gobierno de Colón por nuestra libertad", ha manifestado.

El candidato socialista ha recalcado que quienes no condenen explícitamente la violencia, en referencia a PP y Vox, deben "ser vencidos en las urnas" y que estas elecciones "no solo van de Madrid, van de democracia" porque ante amenazas de muerte "no vale la equidistancia".

"Se acabó la campaña como la conocíamos, como tantas veces en la historia, un PSOE muy fuerte podrá hacer ganar a la democracia", ha aseverado. El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha acudido a este mitin para mostrar su apoyo al candidato socialista.

Mientras, la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha calificado a su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, de "mala gente", pero ha dicho le parece más "aberrante" la "equidistancia" de la presidenta de la Comunidad y aspirante a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso.

En un vídeo grabado desde el parque del Retiro, Mónica García ha reconocido que habla "todavía con el mal cuerpo por la violencia y crispación" vividas el día antes en el debate fallido organizado por la 'Cadena Ser'. "Me parece un verdadero drama que estando las UCI llenas algunas solo estén pendientes de ofrecer ruido y odio", ha declarado refiriéndose a Monasterio, de quien ha afirmado abiertamente que solo puede calificarla como "mala gente" al "mirar a otro lado cuando se está hablando de un sobre con balas".

Para García, el cuestionamiento que Vox hace de la amenaza de muerte al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "es la gota que ha colmado el vaso después de año menospreciando a las mujeres, criminalizando a los niños y niñas, o considerando enfermas a las personas LGTBI".

"Pero si hay algo mas aberrante aún, es la equidistancia de Ayuso. Quiero que la señora Díaz Ayuso me explique por favor en qué se parece la libertad a las amenazas, al odio y a la mezquindad", ha interpelado a la 'popular'. Por eso, le ha pedido "que deje de esconder la cabeza como una avestruz, que sea honesta y tenga el coraje de admitir si sigue aspirando a gobernar con los que amenazan la convivencia de los madrileños y madrileñas".

Abascal cuestiona las amenazas a Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha denunciado que la izquierda lleva impidiendo que los ciudadanos voten "en paz y libertad" desde los comicios del año 2004 que se celebraron días después de los atentados del 11M en Madrid.

"Alguno estaba fuera de las encuestas, fuera del Parlamento, y no sabe qué hacer a la desesperada para demonizar a Vox", ha denunciado en un mitin en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, junto a su candidata a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Rocío Monasterio.

Abascal ha insistido en su tesis de la escasa credibilidad de las amenazas recibidas por Iglesias, de quien ha advertido que no acepta "lecciones de democracia" después del acoso que sufrieron él y su familia en el País Vasco. De hecho, ha asegurado tener documentadas hasta 87 amenazas y ataques recibidos.

"A mí también me dicen de todo y no lloriqueo como un cobarde. Y además a nosotros nos tiran piedras y no lloriqueamos. Nos amenazan de verdad y no lloriqueamos. Uno no puede creerse que está en la batalla de Stalingrado y después comportarse como un comediante y como un llorón", ha reprochado a Iglesias.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, también ha insistido en que "no se cree nada" del Gobierno, y ha asegurado que en Vox no tienen "miedo". Además, Monasterio ha subryaado que Iglesias está donde está porque Pedro Sánchez ha pactado con "separatistas, bilduetarras y enemigos de España". "Quieren arriesgar lo que tanto tiempo se ha tardado en conseguir", ha apuntado la candidata.

Edmundo Bal, a Ayuso: "Isabel, vamos a gobernar juntos"

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se ha mostrado convencido este sábado de que tras las elecciones del 4 de mayo se repetirá el Gobierno de coalición entre el PP y su partido, al tiempo que negó el "matrimonio" políticos entre el líder del PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Isabel, vamos a gobernar juntos, nos vamos a llevar bien. Vamos a hacer el mejor gobierno posible para todos los madrileños", ha manifestado en un acto electoral celebrado en la plaza Dos de Mayo de Madrid, donde ha participado junto a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, e Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.

Asimismo, Bal ha hecho varias alusiones al debate fallido entre los candidatos de los principales partidos madrileños, afirmando: "Hasta este viernes por la mañana pensaba que Ciudadanos era la mejor opción para Madrid, pero es que ahora pienso que no solo somos la mejor opción posible, sino que somos la opción imprescindible para garantizar la convivencia, la tolerancia y el respeto".

Por otro lado, Bal ha pronunciado "alto y claro" que condena tanto las balas enviadas en un sobre y dirigidas a Iglesias, como los actos de violencia contra Vox en las calles, el 'escrache' a Villacís cuando estaba embarazada y la violencia de ETA. "Estoy harto de los eslóganes, de las consignas, de las palabras vacías, que ella o él es la libertad y la democracia, que manoseen esas palabras tan bellas, eso no es patrimonio de ninguna fuerza política, es patrimonio de todos los españoles y todos los madrileños", ha comentado.