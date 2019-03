Alicia Sánchez-Camacho: “Mas no puede ir para hablar de un referéndum ilegal”

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha declarado que espera que el encuentro que mantendrán el próximo miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, sea "un diálogo para recuperar la lealtad institucional".

Sánchez-Camacho confía en que Mas no acuda a esta reunión "pensando sólo en el referendo ilegal", sino "en los problemas reales de los catalanes", y que afronte esta vuelta al diálogo "con actitud abierta y leal con el presidente del Gobierno".

Según la dirigente popular, Mas no puede ir a la reunión para hablar de "un referéndum ilegal de separación y de división de España", sino que el encuentro debe enmarcarse en la normalidad política e institucional. "No se pueden generar unas expectativas que no se corresponden con la realidad de la normalidad de una reunión entre un presidente del Gobierno y el de una comunidad autónoma", ha manifestado Sánchez-Camacho.

Para la presidenta del PPC, Mas "no puede condicionar su reunión a lo que le pida ERC", por lo que ha insistido en que la conversación puede ser un punto de encuentro "para tender puentes y recuperar la lealtad y responsabilidad institucional". Ha de dar pie, además, a que los gobiernos catalán y español trabajen juntos en las reformas económicas y sociales que requiere el país para salir de la crisis y para que Cataluña siga siendo la locomotora económica de España.

"Cataluña tiene un papel importante en la España del siglo XXI y es ahora más que nunca cuando es importante que surjan consensos y profundas reformas conjuntas entre el Gobierno de España y Cataluña, para que siga teniendo el papel importante que ha tenido en la historia compartida de España", ha señalado.