La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ha agradecido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "por fin" la recibiera en la Moncloa en el marco de las reuniones bilaterales que mantiene con los dirigentes autonómicos. No obstante, ha criticado la falta de un "compromiso concreto" y ha asegurado que se va "con muy pocas respuestas" Sánchez.

En la reunión que ha tenido Sáenz de Buruaga con el presidente en el Palacio de la Moncloa, también le ha pedido que retire "el concierto separatista"y ha avanzado que la Conferencia de Presidentes podría celebrarse "a principios de diciembre" en Cantabria. En la rueda de prensa posterior al encuentro, en un tono menos duro que sus compañeros de partido, ha asegurado que la reunión es "un ejercicio de normalidad institucional" y ha agradecido a Sánchez que le "haya escuchado con atención y con interés". Pese a las críticas, ha destacado "que la reunión se ha desarrollado en un clima de cordialidad y de escucha, aunque, lamentablemente, no se haya traducido en ningún compromiso concreto por parte del presidente".

"Vine buscando compromiso y concreción y me voy con muy pocas respuestas y sin ningún compromiso concreto", ha insistido la presidenta cántabra. Sáenz de Buruaga le ha trasladado que los cántabros "no aspiran a ser más que nadie, pero tampoco menos" y que merecen "lo mismo que los demás". "Estamos un poco cansados de sentirnos unos ciudadanos de una región de segunda. Un claro ejemplo de sentirnos abandonados es que somos la única comunidad autónoma sin un kilómetro de AVE", ha sostenido, insistiendo en que el Gobierno debe cumplir sus compromisos adquiridos sobre la llegada de los trenes de alta velocidad a Cantabria porque "ya no bastan fotos y palabras amables".

La presidenta cántabra ha entregado a Pedro Sánchez un dossier donde le pide "avanzar en el desbloqueo de las infraestructuras, para que el AVE llegue a Cantabria cuanto antes", así como defender a los ganaderos de su tierra. En esta petición, ha reclamado que "abandone el radicalismo ideológico para poder recuperar el plan de gestión del lobo". Sin embargo, según Sáenz de Buruaga, el presidente del Gobierno le ha trasladado que "no se va a mover y va a mantener esa posición sobre el lobo". En cuanto a política industrial y energética, la 'popular' sí ha "encontrado receptividad" de Pedro Sánchez al escuchar "una vieja constante reivindicación de Cantabria, que es la necesidad de contar un marco energético estable que permita a la industria electro intensiva competir en condiciones de igualdad con el resto de Europa". "Sin compromisos concretos pero en esta materia he visto que son proyectos industriales que el presidente reconoce y quiere y apoya", ha afirmado, añadiendo un compromiso personal con La Pasiega.

La Conferencia de Presidentes podría ser "a principios de diciembre"

Sobre la financiación autonómica, Sáenz de Buruaga ha trasladado su posición al jefe del Ejecutivo y le ha pedido que "retire el concierto separatista y que frene cualquier avance hacia la independencia fiscal de Cataluña". Ha sostenido que "no puede salir del régimen común" y que se opone "frontalmente": "Es malo para Cataluña todo lo que atenta a la solidaridad y malo para España". Además, lo considera "injusto y rompe el consenso de solidaridad", así como "desmonta y desfigura el estado de las autonomías sin diálogo y sin consenso por la puerta de atrás".

"Me niego a que los cántabros paguen con un solo euro las facturas del presidente del Gobierno o de (Salvador) Illa", ha criticado, insistiendo en que su "postura es clara" y que no permitirán "que el modelo de financiación lo decidan los separatistas". La presidenta cántabra subraya que "tiene que ser entre todos" y no en "pactos secretos a dos", ni tampoco que sean "privilegios a la carta". "Las negociaciones que no se han producido hoy se tienen que desarrollar en un foro multilateral. Lo lógico es que del dinero de todos hablemos todos. He insistido en la convocatoria de Conferencia de Presidentes y en la inclusión en el orden del día con el objetivo de alcanzar un consenso básico", ha subrayado.

En cuanto a la celebración de la Conferencia de Presidentes, ha destacado que este jueves "ya se dio el primer paso" y "se activó la maquinaria". "Se nos convocó con orden del día la comisión preparatoria para el día 28 de octubre. Esa conferencia será en Cantabria y en una fecha aproximada que pueda ser a principios del mes de diciembre", ha avanzado.

Además, ha cargado contra el presidente porque, incide, en "esta ronda de contactos acudieron cuatro presidentes" autonómicos, pero solo "uno de ellos había tenido reunión previa". "Solo uno ha tenido el compromiso de realizar inversiones concretas. Solo uno tiene el compromiso de una mesa que realizará el seguimiento de los temas. La única razón de esa diferencia es que el presidente necesita los votos de ese partido para permanecer en el poder, eso es injusto. El presidente debe ser el de todos", ha indicado.