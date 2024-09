El pleno de Valencia ha sido testigo de una gran bronca a raíz de unos mensajes xenófobos en la red social X de Cecilia Herrero, concejala de Vox. Ángela Pedraza, representante de una ONG que trabaja para la integración de migrantes, ha recriminado la " veintena de mensajes emitidos de carácter racista" por parte de la concejala del partido de ultraderecha, tras lo que su compañero de partido y teniente de alcalde de Valencia, Juanma Badena, ha interrumpido a Pedraza con sus gritos: "¡No vamos a tolerar ninguna injuria a ningún concejal de este pleno!".

En ese momento, un edil socialista le ha respondido al político de Vox que mire "Twitter", tras lo que Badena ha tocado al socialista en el hombro, y ha vuelto el griterío. Sin embargo, la cosa no se ha quedado ahí. Y es que el teniente de alcalde de Valencia ha llamado racistas y antisemitas a su oposición, y se ha abanderado de la rosa blanca, símbolo de la lucha contra los nazis.

Por su parte, los socialistas le han pedido que deje de utilizar ese símbolo: "No puede utilizarlo un fascista como usted". Al escuchar estas palabras, Badena ha decidido abandonar el pleno, no sin antes escuchar unas palabras del edil socialista dirigidas a él: "Si usted, como buen cobarde, quiere irse, tiene la puerta abierta. Le he dicho lo que es, un fascista".

Sin embargo, el político de Vox ha vuelto para pedirle al socialista que rectificase sus palabras, algo a lo que este ha respondido diciéndole que le llamará "fascista todas las veces que considere necesario". A la salida del pleno, Badena ha denunciado que se han "vertido injurias y coacciones", y ha anunciado que tomará medidas legales.

Los tuits de la polémica

La polémica ha venido a raíz de una colección de mensajes racistas de la concejala de Vox Celia Herrero. En sus publicaciones, Herrero afirmaba que "Sánchez ha vendido España a los 'moros'", o que "se dice 'los 'moros' nos invaden'". "Basta de patrocinar al 'moro'; los recursos nacionales para los españoles", defendía en otro tuit.