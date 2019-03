El PP borró los discos duros de los ordenadores de Bárcenas

El PP ha comunicado que los discos duros fueron destruidos cuando se archivó la denuncia que Luis Bárcenas presentó a la formación por robo. Desde Génova sostienen que no eran de Luis Bárcenas, que no le pertenecían y que cuando dejó de trabajar para ellos se le aplicaron los protocolos de borrado correspondientes y que fueron utilizados por otra persona.



Defensa y acusaciones no esperaban obtener mucha información sobre los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, pero lo ocurrido en la Audiencia Nacional les ha dejado perplejos. En palabras del abogado del extesorero del PP, ha sido una "llamativa" diligencia.



Poco queda ya de los portátiles que el extesorero dejó en Génova, el propio PP ya había remitido un escrito al juez diciendo que las computadoras habían sido borradas, pero se ha descubierto que una de ellas no conserva el disco duro y, la otra, no tiene ni rastro de los datos que en su día manejó Luis Bárcenas.



El abogado de la acusación, Gonzalo Boyé afirma que "hay que investigar lo sucedido" y considera que las explicaciones del PP "no tienen mucho sentido". Además, se pregunta por qué se ha tardado en actuar, "no entiendo que el PP no presentara antes los ordenadores y que Ruz no los pidiera hace meses", argumenta.



Los populares afirman que han seguido el protocolo habitual en estos casos, en los que se ha podido manejar información sensible, limpiar los ordenadores y ponerlos a disposición de otro empleado porque nada les obliga a preservar sus datos.



Desde el PP, Carlos Floriano, vicesecretario general de organización justifica que "el PP ha hecho lo que hace siempre con su material informático".