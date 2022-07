La presidenta del Parlament, Laura Borràs, considera que la institución debe anular el artículo 25.4 del reglamento que prevé suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por corrupción, porque vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia, y piensa que sería una "aberración" que se aplicara.

En una entrevista en TV3 recogida este domingo por Europa Press, Borràs ha defendido que el 25.4 presenta un problema democrático, y además ha planteado: "Los que debemos aplicar el reglamento, ¿qué tenemos que anteponer; el reglamento, que es lo que hacen los diputados, o los derechos fundamentales como la presunción de inocencia?".

"Un artículo imperfecto no puede justificar una decisión que es injusta y que vulnera el derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia; pero yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer ni le digo a nadie que se salte el reglamento", ha argumentado la también presidenta de JxCat. Considera que se haría un juicio anticipado al estar permitiendo "que los políticos hicieran de jueces", lo que considera "una aberración".

"No dimito porque soy inocente"

De este modo, ha asegurado que no se siente interpelada por el artículo porque no ha cometido ningún delito: "Lo he negado siempre y lo continuaré negando: yo no he fraccionado, lo niego categóricamente".

"No dimito porque soy inocente y porque defenderé mi derecho a la presunción de inocencia", ha reiterado Borràs, quien ha insistido en que se mantiene en el cargo para prestigiar la institución.

Juicio justo

"Una investigación en la que se investiga a la persona y no unos determinados hechos es ilegal y está prohibida", ha aseverado. Y ha recalcado en que el origen de su acusación es de carácter político: "No tendré un juicio justo si se produce un escenario judicial, porque hay un componente de persecución política".