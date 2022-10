El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que están negociando por escrito con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha apelado a la prudencia ya que asegura que "hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada".

En declaraciones a los medios durante una visita a las excavaciones de las casas bombardeadas durante la Guerra Civil en el barrio de Entrevías (Madrid), Bolaños ha evitado dar detalles sobre las negociaciones con el PP para la renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi cuatro años. "Se está trabajando sobre un documento, un documento por escrito y espero que esta vez sea la definitiva", ha dicho.

El ministro ha apelado nuevamente a la "discreción" y la "prudencia" ya que asegura que "para que salga adelante una negociación tan compleja hay que trabajar mucho y hablar lo menos posible". "Del contenido me van a permitir que sea discreto, no quiero hacer ningún comentario de lo que estamos trabajado en la mesa", ha añadido Bolaños, que no ha querido confirmar un aspecto de la negociación adelantado por el PP para que el CGPJ pase a tomar sus decisiones con una mayoría más amplia de tres quintos, como fórmula para corregir sesgos ideológicos.

En su opinión, la situación del Poder Judicial es "insostenible" y no da más de sí", por lo que confía en llegar a un acuerdo cuanto antes con el PP para renovar el CGPJ, así como parte del Tribunal Constitucional. "La negociación (sobre el CGPJ) está avanzando, pero hasta que no esté pactado todo no estará pactado nada, es la clave de la negociación", ha subrayado. Por ello ha insistido en que no informarán de ningún detalle hasta que haya un "acuerdo global" porque afirma que será entonces cuando se podrá hablar de un "acuerdo definitivo".