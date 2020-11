El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha denunciado la llegada este miércoles de 200 inmigrantes a la isla, tras el desalojo este martes llevado a cabo en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde hay más de 2.000 personas hacinadas.

El regidor ha denunciado que 200 inmigrantes han quedado atrapados en el Puerto de Santa Cruz con la intención de desplazarse hasta Huelva, pero a los que no se ha permitido embarcar y se encuentran varados y sin una alternativa de alojamiento, por lo que la noche de este miércoles han tenido que ser trasladados a un hotel del sur de la isla en un transporte coordinado por Cruz Roja.

Bermúdez ha acusado directamente al Ministerio del Interior de dar "la orden" para que "no puedan subirse al barco a Huelva si no tienen pasaporte": "¿Alguien me quiere explicar a mí cómo es posible desplazarse en territorio nacional en Canarias sin ningun problema de una isla a otra y sin embargo para ir a Huelva es necesario presentar un pasaporte que nadie les ha pedido hasta ese momento?".

El alcalde asegura que se trata de "una falta absoluta de criterio y de principios" y denuncia que ninguna autoridad -ni Cabildo, ni Delegación del Gobierno, ni Ejecutivo autonómico- se ha personó en el lugar.

"Es inaceptable, impresentable", ha criticado sobre el papel del Gobierno en la crisis migratoria que vive Canarias. "La falta de información, compromiso y responsabilidad de este Gobierno, es un suma y sigue", ha añadido.

Desde el Ministerio del Interior aseguran a laSexta que el traslado de los migrantes no depende de su departamento y que es una competencia de Migraciones.