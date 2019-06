Barcelona en Comú propone un tripartito con ERC y PSC y con Ada Colau como alcaldesa

Los 'comuns' insisten en un gobierno tripartito de izquierdas en Barcelona con ERC y PSC y con Ada Colau como alcaldesa: "Damos un paso adelante para hacer un gobierno transversal a tres", ha dicho Joan Subirats, el número 2 de la candidatura de BComú en rueda de prensa este viernes. Esta tarde se votará la propuesta de que la alcaldesa se presente para la reelección.

A su juicio, Colau "es quien mejor puede hacer de puente (...) la que mejor representa la transversalidad porque hace de punto de equilibrio de fuerzas que no se están entendiendo", en referencia a Esquerra y el PSC. "Jaume Collboni y Ernest Maragall no han querido sentarse a hablar, y Maragall nos ha puesto un ultimátum (...) Puso sobre la mesa una política de bloques y nosotros queremos ir todos juntos", ha Subirats.

Insisten en un Gobierno de BComú-ERC-PSC y proponen que Colau se presente a la investidura el 15 de junio.

Aclaran que el hecho de que Ada Colau se postule como alcaldesa no es una línea roja, sino un primer paso para facilitar diálogo y negociación. "Cuando haya pacto, si lo hay, se puede volver a tocar tema de la alcaldía", ha explicado, por su parte, la número 3 de los comuns', Janet Sanz.

Sobre la opción propuesta de Manuel Valls, el candidato apoyado por Ciudadanos, de un gobierno de coalición BComú y PSC apoyado en la investidura por sus concejales, dicen que no se contempla otro escenario que no sea el tripartito, evitando así dar más explicaciones sobre la oferta del ex ministro francés.

El PSC responde que 'no'

Ya hay reacción del PSC. El diputado José Zaragoza, en 'Al Rojo Vivo, ha dicho que si Colau "decide pactar con nosotros, se sienta y será fácil y ella será alcaldesa", pero ha rechazado de nuevo un gobierno con Esquerra. Ha emplazado a la alcaldesa en funciones a romper con los independentistas.