Jaume Collboni: "Valls ha hecho un acto de generosidad ofreciendo su apoyo a la investidura, no a un acuerdo a tres"

Jaume Collboni, candidato socialista al Ayuntamiento de Barcelona, explica qué alternativas estaría dispuesto a explorar el PSC para la gobernabilidad.

Respecto a la decisión de Manuel Valls, de Ciudadanos, que ha ofrecido el apoyo de los votos a un gobierno de Ada Colau y PSC en Barcelona, el candidato explica que "es un acto de responsabilidad y generosidad ofreciendo sus votos a la investidura, no a un acuerdo a tres".

Mantiene así, que el acuerdo de Gobierno será un acuerdo progresista entre socialistas y comunes, y apunta: "La decisión está en manos de Colau, de hacer un gobierno pro independencia, con ERC y los independentistas, o pro Barcelona, con los socialistas".

Además, defiende que el PSC no llegará a acuerdos con ERC, porque "el 'procés' ha dañado nuestra economía y nuestra convivencia", y ha criticado que donde gobiernan los independentistas, como en la Generalitat donde además gobierna con la derecha independentista, centran sus políticas en el 'procés' y no en "políticas sociales de verdad que no se están haciendo".

"A Esquerra Republicana se le ha caído la careta, el veto a Iceta es impresentable desde cualquier punto de vista democrático y cuando se tumbaron los presupuestos sociales de Pedro Sánchez", ha criticado el socialista, que defiende que es por eso que no pueden "confiar", porque sus planteamientos son siempre "de romper".