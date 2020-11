Nuevo barómetro de laSexta, esta vez sobre la nueva 'Ley Celaá' aprobada en el Congreso de los Diputados. Su aceptación no ha sido ni mucho menos total, con movilizaciones en varios puntos de España y con un intenso debate político.

Según el barómetro de laSexta, más de un tercio de los encuestados (35,8%) no sabe, no contesta o reconoce no estar informado acerca de lo que supone la entrada en vigor de esta ley. Otro 35% valora la LOMLOE como negativa y un 29% la califica como positiva.

División entre los encuestados también al ser preguntados si la ley pondrá en peligro la educación concertada. De nuevo, gana la opción del no sabe, no contesta (35,8%), seguidos del 'sí' (35,2%) y del 'no' (29%).

De nuevo, cerca de un 36% (35,8%) no sabe si la LOMLOE significa el cierre de los centros de educación especial, con un 33,1% que cree que sí y un 31,1% que cree que no.

Las siguientes cuestiones arrojan porcentajes más claros. Cerca de la mitad de los encuestados (49,7%) considera adecuado que se deje de financiar con dinero público a los colegios que segreguen por sexo, con un tercio de los encuestados (33,3%) mostrándose en contra. Un 17% no sabe o no contesta a esta cuestión.

Más de la mitad de los encuestados (55,6%) valoran positivamente que la asignatura de Religión deje de contar para notas medias y becas, medida a la que se opone el 43,3% de los encuestados.