El porcentaje de 35,6%, equivalente en el barómetro de laSexta a las personas que quieren continuar con el 'procés', es una cifra que dista mucho del 46% que tiene la intención de votar a los partidos que, precisamente, quiere continuar con este procés. Esquerra por ejemplo, tiene preparado ya al sustituto de Junqueras, si se diera el caso, para hacerlo.

En una entrevista en Rac 1, Marta Rovira, número dos de ERC, ha dicho que "si Junqueras llegara a una tesitura de no poder asumir estas posibilidades" ella "está preparada".

Junts per Catalunya discrepa de esta posibilidad, para ellos, Puigdemont que Puigdemont no sea President significa dar la razón al Gobierno. Josep Rull, exconseller de Territori, ha dicho en la SER que "si no se reincorporara a Puigdemont y a su gobierno, se daría carta de naturaleza al 155".

En rueda de prensa, Marta Rovira ha contestado: "No vamos a discutir, no será un problema porque sabemos quién es nuestro adversario". Los que apoyaron, dice, el 155.