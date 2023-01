El ataque de Vox a la ley de plazos de interrupción del embarazo en Castilla y León no hace dudar a los españoles en su posición respecto a la legislación actual. Según el barómetro de laSexta, un 61,3% de los encuestados se muestra a favor de mantener la actual ley del aborto, que permite abortar durante las primeras 14 semanas del embarazo.

En contra se muestran un 38,6% de los encuestados, con un 0,1% que no sabe o no contesta. También mayoritaria la corriente que cree que la ley es constitucional, con un 60,4% de respaldo por un 39,1% que la ve inconstitucional y un 0,5% que no sabe o no contesta.

Sí que hay preocupación por el hecho de que un futuro pacto entre PP y Vox impida el aborto, con cerca de un 64% que reconoce estar preocupado, por un 36% que no lo está. Son datos del Instituto InvyMark.