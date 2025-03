Barómetro de laSexta | El 57% de los encuestados cree que Ucrania debe aceptar la paz aunque pierda el 20% de su territorio

Los españoles se dividen en cuanto a las condiciones de la paz en Ucrania. Según el último barómetro de laSexta, la mayoría de los encuestados (57%) cree que Ucrania debe aceptar la paz aunque pierda el 20% de su territorio que está bajo control ruso. Sin embargo el 42,3% se opone.

Pero, ¿quiénes se oponen a firmar la paz bajo los términos impuestos por Rusia y EEUU? La mayoría de ellos son los votantes de los partidos que componen el Gobierno. Los socialistas y los de Sumar se muestran contrarios a una paz con pérdida de territorio. Una mayoría mucho más amplia si se pregunta sobre los posibles movimientos de Rusia posteriores a una paz. Casi tres de cada cuatro cree que Rusia no volverá a atacar a otro país europeo.

En cambio no tenemos muy claro si Estados Unidos ayudaría a Europa si Putin atacase otro país perteneciente a la OTAN. El 58,9% cree que sí; sin embargo, un 40,5% cree que no. Entrando de lleno en los datos, el 80% de los votantes de Vox creen que Trump no ayudaría a la Unión Europea. Una idea que comparten con el 67% de los adeptos de Sumar. Los votantes populares son los únicos que con fían en Estados Unidos en casi un 80%.