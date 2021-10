Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acabar con la inviolabilidad del rey, que está recogida en nuestra Constitución porque, a su juicio, es algo "de otra época". Si bien, para ello precisa el apoyo del PP, que ya se ha posicionado en contra de reformar la Carta Magna. Asimismo, el presidente del Gobierno apuntó en una entrevista con Antonio García Ferreras que el monarca emérito debe "dar una explicación al pueblo de España sobre las informaciones perturbadoras que se han ido publicando".

Con este contexto, el Barómetro elaborado por el Instituto InvyMark para laSexta ha revelado que el 54% de los encuestados considera que Juan Carlos I debe volver a España, mientras que el 45,4% se muestra en contra de que lo haga y tan solo el 0,6% no sabe o no contesta. Y es que, recordemos que en agosto del pasado año se marchó a Abu Dabi.

Respecto a si debería dar explicaciones sobre las informaciones publicadas -en su mayoría de índole económico y fiscal-, la respuesta ha sido más contundente. El 75,8% cree que sí debería hacerlo, el 24% considera que no y el 0,2% no sabe o no contesta.

La inviolabilidad ha sido otro de los temas por los que se ha preguntado en esta investigación. El 66,8% considera que sí debería modificarse esta medida que implica que el jefe del Estado no puede ser sometido a ningún proceso judicial, mientras que un 32,9% cree que no se debería retirar y el 0,3% no sabe o no ha contestado a esta cuestión.

Noticia pendiente de ampliación