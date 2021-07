El juez y presidente de la fundación FIBGAR, Baltasar Garzón, que fue el primer magistrado que investigó en nuestro país los crímenes del franquismo, considera que “si la ley de Memoria estuviera ya en vigor", al exministro y diplomático Ignacio Camuñas "le sería de aplicación”.

Así lo ha afirmado en una entrevista este martes en Más Vale Tarde con Hilario Pino, que puede ver en el vídeo superior. Pero no sólo eso, sino que Garzón ha indicado que "afirmar a estas alturas que el 18 de julio de 1936 no hubo un golpe de Estado no sólo es desconocer la historia, sino denigrar a todas las víctimas".

"Bien haría Camuñas en dejar la ideología aparte y entender qué es la construcción de la verdad y la memoria como base fundamental para una convivencia pacífica", ha resoplado el magistrado.

La memoria "presente y futuro"

Sobre si estas opiniones que faltan a la verdad y a la historia son nuevas y signo de estos tiempos, Garzón ha creído que, realmente, el franquismo en nuestro país "estaba larvado, nunca ha desaparecido".

Por eso son importantes leyes como la aprobada este martes en el Consejo de Ministros, puesto que, a sus ojos, "la Memoria es presente y futuro para que no haya repetición de ningún tipo".

"La educación es fundamental para suplir todo lo que se ha omitido hasta la fecha", ha continuado, y por eso considera que un texto legal así debería "haber llegado hace mucho tiempo", pero que al menos esta ley, "sin ser panacea, dignifica a las víctimas". "Reconocer a las víctimas no es cuestión ideológica sino de justicia", ha resaltado.

No es cuestión de "izquierdas ni de comunismo" sino de "reconocimiento"

Así, a su parecer, lo esencial de la ley de Memoria "es otorgar el estatus de víctimas, reconocerlas y penar su menosprecio y denigración". "La extrema derecha está en una hoja de ruta judicial muy clara que pone en riesgo las instituciones".

Desde luego, el remover, el atentar contra la democracia y contra el correcto desarrollo de un país que quiere seguir hacia delante "no lo hacen las víctimas y quienes durante tantas décadas no han visto reconocidos sus derechos". "No es cuestión ni de izquierdas ni de comunismo ni de sectarismo", ha continuado, sino que "no ha habido reconocimiento ni dignificación de las víctimas".

Porque, como ha recordado Garzón, la primera exhumación de una fosa común en España tuvo lugar en el año 2000, 64 años después del golpe de Estado e inicio de la guerra civil. "Y no ha habido una sola exhumación con presencia de un juez o fiscal, y ahora, por primera vez, eso se exige".

"Tenemos un déficit muy grave cuando hay personas como Camuñas que se atreven a decir estas burradas, que ni tienen correspondencia histórica ni académica. Todavía subyace algo que trasciende la izquierda o la derecha".