Aznar: "No vuelvo de ninguna parte, nunca me he ido"

El presidente de honor del PP, José María Aznar, ha garantizado que, pese a lo que se ha podido decir, él nunca se ha alejado de su partido: "No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte".



En su discurso durante la inauguración de la Convención Nacional del PP, Aznar ha ironizado sobre los titulares que pudieron leerse cuando se supo que iba a intervenir en este cónclave de los populares y que aseguraban que Aznar había "vuelto". "Y yo me preguntaba ¿de dónde? ¿Adónde me había ido yo? No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte", ha subrayado Aznar entre los aplausos de los militantes del PP.



En esa línea, ha insistido en que sigue creyendo que el PP es el mejor instrumento para defender los intereses de los españoles y por ello, seguirá estando siempre en este partido. A su juicio, España necesita hoy más PP, más nación, más Estado, más determinación frente a quienes quieren acabar con los valores y las libertades, más espíritu de la Transición, más reformas y más confianza. "España necesita más al PP, que esté y que se note que está.



La crisis institucional y económica -ha asegurado- se van a superar con el PP y no a costa del PP". Ha planteado la pregunta de si el partido aspira realmente a ganar las elecciones, a lo que los asistentes a su discurso han contestado con un sí, y ha pedido no despreciar "ni el desánimo de algunos ni los recelos o enfados de otros". Ha insistido en que el PP tiene que decirle a los ciudadanos que quiere ganar las elecciones para "volver el ánimo a los desanimados y dar certeza a los que dudan".



"Queremos ganar las elecciones para que las cosas que se han hecho bien se hagan mejor y para que las cosas que se han hecho menos bien, se corrijan", ha señalado el expresidente. En sus reflexiones, ha dibujado una izquierda en España dividida en tres: "los que han decidido hundir su propio barco, los que están en la inopia y los populistas. A algunos se les cayó encima el muro de Berlín y a otros -ha añadido- se les van a caer ahora los cascotes del fracaso del chavismo".