Aznar desacredita la política fiscal de Rajoy: "Hace falta bajar los impuestos en España"

La entrevista al exdirigente popular arranca con un desmentido, y es que Aznar ha querido dejar claro que él nunca percibió sobresueldos del partido. "Rotundamente no he cobrado sobresueldos mientras era presidente. Siempre fui extremadamente meticuloso en la declaración de la renta. Pagaba todos los años que he estado al frente del Gobierno el 10% de mi retribución”.

El País informó en su día sobre presuntos pagos en B al expresidente del Ejecutivo, pero Aznar ha querido dar carpetazo al asunto: "Tenía dos retribuciones y estaban totalmente declaradas a Hacienda. No he tenido ninguna otra retribución que no sean las que figuran en las declaraciones de la renta. Las de presidente del Partido Popular y otra como diputado. Creo que nadie en el partido ha tenido otra retribución".

Sobre un supuesto chantaje de Luis Bárcenas a la cúpula de Génova, el político madrileño aseguraba que no cree "que el PP esté en situación de estar chantajeado. Es un partido que ha hecho las cosas bien y que está haciendo unos ejercicios de transparencia relevantes”.

El segundo tema a tratar era el supuesto pago de la trama Gürtel para la boda de Ana Aznar, hija del expresidente, con el empresario Alejandro Agag en septiembre de 2002. El entrevistado ha vuelto a desacreditar las informaciones, pero para ello ha obviado su relato de los hechos para poner el acento sobre la situación económica que atraviesa el periódico que firma la noticia.

"Se trata de una información de extraordinaria envergadura. Parece normal que los invitados a una boda hagan regalos a los contrayentes, y no tiene nada anormal que hagan regalos relacionados con la actividad que realizan en esos momentos. Dicen que una trama delictiva hizo un regalo, lo cual es mentira. Y lo dice un medio en una situación cuasi de bancarrota", en alusión al periódico 'El País'.

Sobre la encarcelación del expresidente de Caja Madrid, José María Aznar ha sido poco expresivo, aunque sí deja una reflexión a modo de apoyo: "Siempre le he tenido y le tengo por persona capaz y competente. No he visto en ningún caso y en ningún momento que hayan acusado a Miguel Blesa de cometer un delito".

Superados los tres puntos más espinosos de la entrevista, el expresidente del Ejecutivo se ha centrado en la legislatura de Mariano Rajoy, con el que se ha mostrado especialmente crítico en materia fiscal. "España necesita una profunda reforma fiscal. Hace falta bajar los impuestos en España. El proceso de castigo de la clase media está siendo muy fuerte. Hay que defender a las clases medias. Soy muy consciente de las dificultades heredadas", explicaba Aznar evidenciando su dominio del argumentario popular.

A continuación también ha tenido palabras para su propia gestión. “Cuando llegué al Gobierno trabajaban 12 millones y cuando salí trabajaban 18 millones de españoles”, alardeaba el exdirigente popular, presidente de un país inmerso en plena burbuja inmobiliaria.

Aznar ha pedido a su partido que revise los objetivos históricos para preservar la confianza de sus electores y ha revelado que, desde que Rajoy es presidente del Gobierno, han hablado largamente una sola vez.

Al ser preguntado por una hipotética vuelta a la política para redirigir el rumbo laboral de su país, José María Aznar se ha mostrado enigmático: "Cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país".

El exdirigente ha explicado que mañana pasará "la noche fuera de España porque hay que trabajar y ganarse la vida, y procuro trabajar y ganarme la vida honradamente como he hecho siempre". La situación es alarmante, Aznar también tiene que buscarse la vida fuera del país.