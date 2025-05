El rey emérito advierte: "hay cosas que no tolera más" pero mantiene en vilo a Revilla al no aclarar si le sentará en el banquillo

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, exige que el rey emérito, Juan Carlos I, testifique en el juicio por presuntas declaraciones injuriosas o que se anule el proceso. Esto surge tras las acusaciones de Revilla entre 2022 y 2025. Juan Carlos no ha respondido ni asistió al acto de conciliación, pero según 'El Confidencial Digital', ha expresado su descontento con las críticas. Revilla, por su parte, asegura que pedirá la nulidad si el emérito no comparece. Aunque Revilla admite haberse excedido en sus palabras, confía en que la demanda no afectará gravemente su economía.

Al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quiere que el rey emérito declare en el juicio contra él o que se anule. Eso, si llega a celebrarse la apertura de juicio oral por las presuntas "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que Revilla habría vertido sobre Juan Carlos I entre mayo de 2022 y enero de 2025 en diferentes entrevistas e intervenciones públicas.

Y decimos si llega a celebrarse el juicio porque, a la hora de publicar este artículo, don Juan Carlos no ha movido ficha. No ha hecho ninguna declaración ni ha dado atisbo de nuevo movimiento desde que diera plantón a Revilla, no acudiendo al acto de conciliación previo. Eso sí, según asegura 'El Confidencial Digital', el emérito sí que habría dado un golpe sobre la mesa con la intención de poner límites en torno al respeto sobre su persona. "Hay cosas que no tolera más", aseguran que habría expuesto.

Pero Revilla no se ha quedado atrás. Tiene claro que si el rey emérito acaba de declararle la guerra, sentándole en el banquillo de los acusados, él y su abogado pedirán que Juan Carlos acuda presencialmente a los juzgados. De no hacerlo, no dudarán en solicitar la nulidad del proceso. "Tendrá que venir el rey. No vamos a ir a hacer una entrevista a Abu Dabi, con el calor que hace", dijo este martes el expresidente de Cantabria en una entrevista en el 'El Hormiguero'.

"Si el demandante no viene al juicio", ha explicado el político, su abogado "va a decir que tiene que decaer el juicio, porque no podrá contestar a las preguntas que le vamos a hacer".

Por el momento, y teniendo en cuenta sus palabras, no parece probable que el emérito vaya a dar marcha atrás con su demanda. Se ha tomado esto como una cruzada personal contra su honor. "He callado mucho, pero hay cosas que no tolero más".

Un enfado que ya evidenció hace apenas cinco días, cuando dejó a Miguel Ángel Revilla en el acto de conciliación. En esta misma reunión, el expresidente cántabro se negó a rectificar sus palabras, aunque sí que ha reconocido que alguna vez se ha pasado de frenada. "Es verdad que a veces me excedo en el léxico. Yo tendría que haber dicho siempre presunto corrupto, pero alguna vez se me ha escapado corrupto", lamentó en 'El Hormiguero'.

Mientras espera a ver qué pasa con su proceso judicial, sigue confiando en que la demanda del exmonarca no le suponga una avería para su bolsillo. "Pues imagínate qué avería. Yo no soy ningún potentado. Tengo para pagarlo y desde luego no voy a dejar de comer, como todos los días". Pero insiste en que él no ha mentido.