"Jamás he recibido ningún sobresueldo". Así ha negado este miércoles José María Aznar haber recibido pagos irregulares durante el juicio por la caja B del Partido Popular, cuya existencia ha dicho de desconocer.

"No he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que he recibido las recibía vía transferencias y además todas han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos y en mis declaraciones de IRPF", ha aseverado el expresidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional.

Aznar, que estuvo al frente del Ejecutivo entre 1996 y 2004, asimismo ha negado haber recibido "ningún sobresueldo siendo presidente del Gobierno ni ninguna otra cantidad" que la que le correspondía como tal. En este sentido, ha destacado que durante su época como presidente incluso tributaba voluntariamente la utilización del Palacio de la Moncloa como vivienda.

"No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni sé lo que hicieron mis sucesores, ni me interesa. Sé lo que hice yo, con todas sus consecuencias", ha aseverado el que fuera líder del PP.

Aznar respondía así a las preguntas del abogado de la acusación popular, José Mariano Benítez de Lugo, con quien ha protagonizado un pequeño encontronazo al inicio de su declaración, cuando ha reprochado al letrado haber sido abogado del PSOE, a lo que este le ha instado a no hacerle "la ficha".

Estamos ampliando esta información