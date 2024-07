La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo al artista y productor musical Nacho Cano tras su detención y sus polémicas declaraciones en contra de la Policía. Ayuso ha asegurado que la "destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo" y ha sostenido que España "mandó un mensaje muy preocupante", respaldando el mensaje casi conspiranoico del músico.

Así lo ha señalado en una comparecencia la presidenta de la Comunidad, respaldando a Cano después de su detención. El exmiembro de la banda Mecano fue arrestado junto a una mujer de su equipo por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche y, tras declarar y quedar en libertad, ofreció una rueda de prensa en la que cargó contra la Policía. Llamó "criminal" a la Policía e insinuó que si le encontraban "muerto en la cuneta" sería su responsabilidad.

La dirigente 'popular' ha defendido que "hay muchos chicos venezolanos o mexicanos que han encontrado su oportunidad en espectáculos como el musical de Nacho Cano". "Jóvenes con un extraordinario talento que con esta oportunidad han dejado atrás entornos vulnerables para poder conquistar sus sueños aquí, en Madrid, que es su casa", ha sostenido.

A renglón seguido, ha añadido que "ayer, aquí, en España se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir, también en la cultura, como en los medios de comunicación o las empresas". "Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho en los últimos años por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además, uno de los empresarios que más empleo ha dado en el mundo del espectáculo", ha subrayado.

Además, ha tildado la detención de Cano de "censura y ataque al adversario". "La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, es propio de países que lo han perdido todo, empezando por el bien más importante que tiene la persona: la libertad", ha afirmado la 'popular'.

Por último, ha agregado que "la presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable". "Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. No podemos callar y no callaremos", ha sentenciado.