La hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que, tras ver la moción de censura del PSOE con Ciudadanos en Murcia, sus rivales en la oposición planeaban algo parecido en su autonomía: "No me cabe la menor duda que también venían a Madrid", ha expresado en una entrevista con EsRadio.

En esta línea, la mandataria popular ha asegurado que "la maquinaria de poder del PSOE" tenía preparado un ataque contra su dirección desde hace tiempo, y va más allá: "No me fío en absoluto de Pedro Sánchez. Hay que recordar cómo llego a la dirección del PSOE y del Gobierno, y siempre con Ábalos de por medio. Son expertos en derrocar gobiernos", afirma.

Ayuso, que ha protagonizado este jueves una ronda de entrevistas, también ha afirmado en Onda Cero que habló con el líder de su formación, Pablo Casado, tan pronto como la noticia de la moción en Murcia comenzó a extenderse: "Estuvimos hablando la noche de antes", apunta, e insiste en que ha contado con el respaldo del líder popular sobre todo "teniendo en cuenta cómo hemos cohabitado en Madrid, los pactos que tenían mis exsocios con Moncloa, los cambios de manera súbita y por la espalda".

Ayuso, contra Ciudadanos: "Se ponían de parte de Moncloa"

También ha lanzado algunos mensajes contra Ciudadanos, con los que confirma que siempre tuvo una relación negativa, sobre todo con Ignacio Aguado: "El vicepresidente se ponía de la parte de Moncloa por la espalda. Por ejemplo, cuando yo quería mantener la hostelería abierta hasta Navidad, ellos me obligaban a cerrar", afirma.

Precisamente, este es un mensaje que ha mantenido a lo largo de toda la mañana, también en otras entrevistas. En este sentido, la dirigente también ha afirmado en la Cadena Cope que en muchas ocasiones no ha contado con el apoyo de sus socios: "Hace tiempo era consciente que no tenía especial apoyo de mis socios, de Ciudadanos. En varias ocasiones fue así, y preferían pactar con Moncloa. También lo hacían en la Asamblea. El escenario hacia delante lo imaginaba parecido, y el reguero de mociones me hizo hablar con Casado la noche antes," expresa.

Junto con eso, la líder regional también ha insistido en su discurso de "libertad" para los madrileños, remarcando que la convocatoria anticipada de elecciones nace como respuesta a las mociones de censura presentadas contra su partido: "Lamento tener que volver a preguntarle a los madrileños, pero prefiero que sean ellos los dueños de su destino que el PSOE con mis exsocios", concluye.